Những thực phẩm nên ăn với sữa chua

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt dẻ cười, nho khô kết hợp cùng sữa chua giúp cung cấp vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Ăn sữa chua hàng ngày có thể cải thiện tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, xương chắc khỏe, hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ lượng canxi, protein dồi dào. Dưới đây là những thực phẩm kết hợp với sữa chua sẽ mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe.

Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu vitamin E - chất chống oxy hóa cần thiết cho làn da khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Loại hạt này cũng chứa magie, có tác dụng cải thiện chức năng cơ bắp, sức khỏe xương. Chất béo không bão hòa đơn trong thực phẩm góp phần cân bằng mức cholesterol, tốt cho tim mạch.

Quả óc chó

Quả óc chó giàu axit béo omega-3, đặc biệt là axit alpha-linolenic (ALA) có lợi cho tim mạch. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin E, melatonin, polyphenol, cần thiết cho não bộ, giảm căng thẳng oxy hóa.

Mỗi người nên tiêu thụ khoảng 4-6 quả óc chó (khoảng 20-30 g) mỗi ngày để tránh tăng cân. Do chứa nhiều chất béo không bão hòa, quả óc chó dễ bị oxy hóa, hỏng, bạn nên bảo quản trong hộp kín, tốt nhất là ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh.

Sung khô

Quả sung khô có vị ngọt tự nhiên, dai, giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, có tác dụng kiểm soát cân nặng. Chúng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, magie, sắt - tất cả những chất dinh dưỡng này đều quan trọng với xương, chức năng cơ bắp, góp phần duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh. Bạn nên thêm vài lát sung khô vào sữa chua để ăn vào bữa nhẹ, tráng miệng.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười có hương vị béo ngậy đặc trưng, lượng calo thấp nhưng giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin B6, E, chất chống oxy hóa. Mỗi người nên ăn một nắm hạt dẻ mỗi ngày. Bạn nên chọn hạt rang mộc, tránh loại tẩm muối, không ăn hạt bị mốc, ôi thiu, cẩn thận nếu có tiền sử dị ứng hạt.

Nho khô

Nho khô giàu chất dinh dưỡng gồm chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp. Song, hàm lượng đường lớn trong nho khô làm tăng nhanh đường huyết, không tốt cho người bệnh tiểu đường, thai phụ bị tiểu đường thai kỳ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)