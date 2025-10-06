Những thực phẩm không nên kết hợp với mật ong

Kết hợp mật ong với nước nóng, trà nóng, sữa hoặc đồ uống nhiều đường dễ làm thay đổi tính chất của mật ong, giảm tác dụng, gây đau bụng và tiêu chảy.

Từ lâu, mật ong đã được sử dụng để hỗ trợ giảm ho nhờ cơ thể tạo mảng bảo vệ trên bề mặt niêm mạc họng, giúp làm dịu các mô bị kích ứng. Mật ong có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn. Khi uống, các hợp chất giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus gây viêm nhiễm đường hô hấp, từ đó làm giảm tình trạng viêm, loãng đờm, kiểm soát cơn ho.

Một thìa mật ong chứa khoảng 64 calo, 17 g carbohydrate. Mật ong còn có vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng để cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Người bị ho nên ngậm 1-2 thìa cà phê mật ong nguyên chất và nuốt từ từ để dược chất có thể sát khuẩn và làm dịu cổ họng. Pha 1-2 thìa mật ong với nước ấm để uống cũng có khả năng giảm ho. Mật ong kết hợp với gừng, chanh, tắc hoặc lá hẹ giúp tăng cường hiệu quả kháng khuẩn, kháng viêm.

Mật ong mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Tuy nhiên, kết hợp mật ong với một số loại thực phẩm có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Chất lỏng nóng

Mật ong là chất tạo ngọt tự nhiên thường dùng khi pha trà và các loại đồ uống nóng khác. Song nhiệt độ của chất lỏng như nước hoặc sữa có thể ảnh hưởng đến các đặc tính có lợi của nó. Quá trình đun nóng có thể làm thay đổi thành phần và giá trị dinh dưỡng của mật ong. Nếu mật ong được đun nóng cùng chất lỏng trên 50 độ C làm suy yếu hoạt động của chất chống oxy hóa và enzyme, dẫn đến giải phóng một số hợp chất có hại.

Sữa

Không nên dùng mật ong với các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai vì có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu, đau dạ dày. Bởi mật ong có tính axit và chứa fructose, có thể tương tác với protein trong sữa, gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa và dẫn đến các tác dụng phụ. Những người không dung nạp lactose hoặc rối loạn tiêu hóa nên tránh kết hợp hai thực phẩm này.

Thực phẩm chế biến

Mật ong kết hợp với thịt chế biến sẵn không giảm ho mà còn khiến triệu chứng tiến triển nặng hơn. Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo không lành mạnh, muối và đường, kết hợp chúng với mật ong có thể dẫn đến dư thừa đường, làm tăng lượng đường trong máu đột biến, kích hoạt viêm, gây ho kéo dài.

Thực phẩm giàu chất béo

Đồ chiên hoặc thịt cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Trộn mật ong với chúng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi, đau dạ dày, tăng cân, thay vì tác dụng hỗ trợ kháng viêm, giảm ho. Khi sử dụng mật ong kiểm soát ho, bạn nên dùng khoảng 1-2 thìa mỗi ngày, tránh quá nhiều vì có thể làm tăng cao lượng calo cần thiết.

Rượu

Đường trong mật ong hòa cùng cồn trong rượu có thể dẫn đến tăng lượng đường trong máu đột ngột, dễ gây nôn nao vào ngày hôm sau. Chất fructose trong mật ong làm tăng thêm tình trạng mất nước do rượu, khiến triệu chứng khó chịu như đau họng, đau đầu nặng hơn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)