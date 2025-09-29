6 món ăn uống giảm đau họng, cảm cúm

Nước ép trái cây cho người bị cúm nhờ chống mất nước và đau họng, làm loãng đờm và giảm nghẹt mũi. Bạn nên chọn những loại nước ép nguyên chất để hạn chế đường vì có thể tăng nguy cơ viêm. Nước ép cam, táo, dưa hấu có chỉ số đường huyết thấp hơn dứa, ít tác động đến đường huyết hơn.