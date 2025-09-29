6 món ăn uống giảm đau họng, cảm cúm

Tỏi có chứa các hợp chất giúp tăng cường sức đề kháng để chống lại cảm lạnh và cúm. Khi nấu súp hay xào rau, hãy cho tỏi vào để tạo thêm hương vị cay nồng cho món ăn, giảm triệu chứng cảm cúm. Tỏi còn có đặc tính kháng viêm, làm giảm triệu chứng đau họng.
Thịt gà giàu protein nạc. Hệ miễn dịch cần đủ protein để hoạt động tốt, tăng sức đề kháng giúp chống lại virus, vi khuẩn. Nấu canh gà hoặc cháo, hầm súp vừa cung cấp protein cần thiết cho hệ miễn dịch chống lại bệnh cúm vừa cung cấp nước, không làm kích ứng cổ họng.
Gừng có đặc tính chống viêm có thể làm dịu cơn đau họng đồng thời giảm nhức mỏi do cúm. Gừng còn có tác dụng chữa buồn nôn và đau dạ dày, giảm viêm. Bạn có thể thái lát gừng tươi để nhai, cho vào rau xào hoặc pha trà.
Cà rốt cung cấp cho cơ thể một lượng beta carotene - chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể chuyển đổi beta carotene thành vitamin A cần thiết cho hệ miễn dịch. Cùng với các loại trái cây và rau củ màu cam khác như khoai lang, dưa lưới, bí cũng chứa chất chống oxy này. Bạn có thể dùng cà rốt nấu canh, súp hoặc luộc mềm để làm dịu cổ họng, tránh kích ứng.
Nước ép trái cây cho người bị cúm nhờ chống mất nước và đau họng, làm loãng đờm và giảm nghẹt mũi. Bạn nên chọn những loại nước ép nguyên chất để hạn chế đường vì có thể tăng nguy cơ viêm. Nước ép cam, táo, dưa hấu có chỉ số đường huyết thấp hơn dứa, ít tác động đến đường huyết hơn.
Sinh tố rau xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phục hồi sau khi mắc bệnh. Bạn có thể không muốn ăn nhai rau xào, hấp hoặc món có kết cấu cứng khi ốm. Do đó, sinh tố dễ nuốt, làm dịu cổ họng đồng thời tăng cường vitamin khoáng chất cho cơ thể.
Anh Chi (Theo MedicineNet)
Ảnh: AI, Bảo Bảo, Anh Chi