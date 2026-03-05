Những thực phẩm giàu khoáng chất nên ăn thường xuyên

Sữa giàu canxi, phốt pho tốt cho sức khỏe xương, rau bina và các loại đậu chứa sắt giúp cơ thể tạo năng lượng, tăng cường miễn dịch.

Khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê, kali, natri, sắt... là những chất cơ thể không thể tự tổng hợp, cần được cung cấp qua chế độ ăn uống. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng chất lỏng, duy trì hoạt động của cơ, xương, tim và não. Dưới đây là những thực phẩm giàu khoáng chất nên bổ sung vào thực đơn.

Các sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua cung cấp canxi, phốt pho, molypden... Sữa chua Hy Lạp còn chứa nhiều protein hơn (so với sữa chua thông thường), men vi sinh. Bạn nên kiểm tra hàm lượng đường, chọn loại có ít đường bổ sung. Mỗi người có thể ăn sữa chua riêng lẻ, kết hợp với hoa quả, các loại hạt.

Các loại đậu

Các loại đậu có chất xơ, giàu khoáng chất như sắt, mangan, molypden, phốt pho, kali. Sắt tạo năng lượng, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não, cơ bắp. Thiếu sắt khiến da xanh xao, mệt mỏi, không tập trung, da. Kali có tác dụng cân bằng nước, điện giải, điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng cơ bắp, thần kinh, nhịp tim. Chúng cũng tham gia chuyển hóa năng lượng, giảm nguy cơ sỏi thận, loãng xương, đột quỵ. Thiếu kali gây yếu cơ, chuột rút, táo bón...

Khoai tây

Ngoài cung cấp carbohydrate, khoai tây còn giàu kali, đồng, molypden, chất xơ. Cơ thể cần đồng để hình thành hồng cầu, xương, mô liên kết, chuyển hóa sắt, hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, tốt cho tim mạch.

Thực phẩm này giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, bổ sung năng lượng cho não bộ, cung cấp tinh bột không gluten tốt cho sức khỏe. Khoai tây đa năng, có thể chế biến theo nhiều cách. Nướng khoai tây với dầu ô liu, muối, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau bina

Ăn rau xanh cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Rau bina chứa magiê, sắt và mangan có lợi cho sức khỏe xương, hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm stress oxy hóa. Thường xuyên bổ sung loại rau này vào chế độ ăn cũng góp phần phòng thiếu máu và bảo vệ tim mạch.

Rau bina có thể ăn sống hoặc nấu chín, đều cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng. Bạn có thể chế biến thành salad, thêm vào bánh mì sandwich, súp hoặc các loại nước sốt.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)