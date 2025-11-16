10 thực phẩm giàu chất xơ nên ăn thường xuyên

Ăn khoai lang, yến mạch kết hợp táo, lê, chuối tăng thêm lượng chất xơ giúp hạ đường huyết, tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Chất xơ là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng, đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tiêu hóa. Nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu, no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Chất xơ cũng liên quan đến sức khỏe tim mạch vì loại hòa tan đẩy lùi cholesterol LDL (xấu), hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Bổ sung chất xơ thường xuyên thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Nữ giới trưởng thành cần khoảng 25 g chất xơ mỗi ngày, nam giới là 38 g. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày hỗ trợ tăng cường dưỡng chất này cho cơ thể.

Lê

Lê giòn, có vị ngọt, bổ dưỡng, có thể thỏa cơn thèm đồ ngọt, là nguồn chất xơ tốt. Nửa quả lê tươi lớn cả vỏ chứa khoảng 2,9 g chất xơ. Ăn lê trực tiếp hoặc cắt nhỏ thêm vào salad đều dễ ăn, ngon miệng.

Dâu tây

Dâu tây là lựa chọn ngon miệng và lành mạnh để dùng trong món tráng miệng mùa hè hoặc làm đồ ăn vặt tại văn phòng. Nửa cốc dâu tây cắt lát chứa khoảng 2 g chất xơ. Ngoài chất xơ, chúng còn chứa vitamin C, mangan, kali, folate, chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Táo

Táo cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 3 g đến 4 g chất xơ. Chúng có lợi cho tiêu hóa, giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ưu tiên chọn loại an toàn, ăn được cả vỏ để tối đa hóa lợi ích của táo.

Chuối

Chuối cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin B6 và kali. Một quả chuối xanh cũng chứa một lượng đáng kể tinh bột kháng, một loại carbohydrate khó tiêu hóa có chức năng như chất xơ. Nửa quả chuối tươi nhỏ cung cấp khoảng 1,1 g chất xơ.

Quả bơ

Quả bơ không chỉ chứa nhiều chất béo lành mạnh mà còn là nguồn chất xơ dồi dào. Nó cũng cung cấp vitamin C, kali, magie, vitamin E, nhiều loại vitamin nhóm B. Một quả bơ nguyên quả cỡ vừa chứa khoảng 10 g chất xơ.

Cà rốt

Cà rốt là một loại rau củ có thể ăn sống hoặc nấu chín. Nửa cốc cà rốt nấu chín chứa 2,3 g chất xơ, trong khi một củ cà rốt sống chứa 2 g. Ăn cà rốt còn cung cấp beta carotene, tiền chất vitamin hỗ trợ thị lực khỏe mạnh.

Củ dền

Củ dền nhiều chất dinh dưỡng và có đặc tính chống oxy hóa. Nitrat vô cơ trong củ dền có lợi trong việc điều hòa huyết áp và tăng cường hiệu suất tập luyện. 100 g củ dền tươi chứa 2 g chất xơ. Nấu canh, thêm vào salad hoặc uống nước ép đều là những cách thưởng thức củ dền ngon miệng.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là loại rau họ cải, giàu dinh dưỡng. Nửa cốc bông cải xanh nấu chín chứa khoảng 2,5 g chất xơ. Súp lơ xanh hấp hoặc luộc, xào với dầu ô liu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Khoai lang

Khoai lang có vị ngọt, giàu chất xơ. Khoai lang có hai loại chất xơ hòa tan và không hòa tan. Một cốc khoai lang nấu chín chứa 6,4 g chất xơ. Khoai lang có thể dùng trong món ngọt, món mặn, phù hợp hầu hết mọi người.

Yến mạch

Yến mạch cung cấp chất xơ lành mạnh, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Beta glucan là loại chất xơ hòa tan trong yến mạch giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol. Hàm lượng chất xơ trong 100 g yến mạch cán mỏng là 10,4 g.

