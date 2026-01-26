Những thói quen trẻ nên duy trì trước giờ đi ngủ

Trẻ nên đọc sách, thay đồ ngủ thoải mái và vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ để tạo cảm giác thư giãn và ngon giấc hơn.

Trẻ ngủ ngon không chỉ phụ thuộc vào thời lượng ngủ mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ các thói quen trước giờ đi ngủ. Những hoạt động nhẹ nhàng, lặp lại hằng ngày giúp cơ thể và não bộ trẻ "nhận tín hiệu" nghỉ ngơi, từ đó ngủ sâu và thức dậy tỉnh táo hơn. Dưới đây là những việc cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ thực hiện trước khi ngủ.

Thư giãn nhẹ nhàng

Trước giờ đi ngủ khoảng 30-45 phút, cha mẹ nên tạo cho trẻ một khoảng thời gian thư giãn để chuyển dần từ các hoạt động nhiều năng lượng sang trạng thái nghỉ ngơi. Trẻ có thể chơi nhẹ nhàng, nghe nhạc êm dịu hoặc trò chuyện cùng gia đình để tinh thần thoải mái hơn, báo hiệu cho não bộ rằng đã đến lúc chuẩn bị ngủ. Khi không bị thúc ép, trẻ thường cảm thấy an toàn và hợp tác hơn khi lên giường.

Tắm nước ấm

Tắm nước ấm trước khi ngủ để trẻ thư giãn. Nước ấm làm dịu các cơ bắp sau một ngày vận động, giảm cảm giác bồn chồn và hỗ trợ cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhiệt độ cơ thể hạ dần sau khi tắm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ đến nhanh hơn. Cha mẹ có thể sử dụng bọt tắm dịu nhẹ hoặc mùi hương thư giãn như oải hương, miễn là phù hợp và an toàn với trẻ.

Vệ sinh răng miệng

Sau khi tắm, các hoạt động như rửa mặt, đánh răng, chải tóc giúp bé nhận biết rằng ngày dài đã khép lại. Đây không chỉ là thói quen vệ sinh cần thiết mà còn góp phần rèn cho trẻ ý thức tự chăm sóc bản thân và tính tự lập. Cha mẹ có thể tạo không khí vui vẻ bằng cách dùng bàn chải nhiều màu sắc, đồng hồ hẹn giờ hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng để trẻ hợp tác hơn.

Thay đồ ngủ thoải mái

Trang phục ngủ mềm mại, thoáng mát tạo cảm giác dễ chịu và trẻ ngủ sâu giấc hơn. Để trẻ tự chọn đồ ngủ phù hợp cũng là cách phụ huynh khuyến khích sự chủ động và độc lập của con. Quần áo thoải mái giúp hạn chế cảm giác nóng bức, khó chịu, từ đó mang lại giấc ngủ trọn vẹn và dễ chịu hơn.

Hoạt động yên tĩnh, gắn kết với cha mẹ

Trước khi tắt đèn, cha mẹ nên dành khoảng 10-15 phút ở bên con với những hoạt động nhẹ nhàng như đọc truyện, trò chuyện về một ngày đã qua hoặc hướng dẫn trẻ hít thở chậm. Trẻ có thể giải tỏa cảm xúc, cảm thấy được yêu thương và an toàn, từ đó dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Hạn chế xem thiết bị điện tử

Nên tắt tivi, điện thoại, máy tính ít nhất một giờ trước khi ngủ vì ánh sáng xanh có thể ức chế hormone melatonin - yếu tố quan trọng của giấc ngủ. Cha mẹ cũng nên giảm ánh sáng trong phòng, ưu tiên đèn ngủ ánh sáng ấm, dịu để cơ thể trẻ dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Đắp chăn, chúc ngủ ngon

Duy trì giờ đi ngủ cố định mỗi tối giúp đồng hồ sinh học của trẻ hoạt động ổn định. Những hoạt động quen thuộc như đắp chăn, ôm con hoặc nói lời chúc ngủ ngon giúp trẻ dễ ngủ sâu, thức dậy sảng khoái và tập trung tốt hơn vào ngày hôm sau.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)