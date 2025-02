Những thói quen nấu ăn không tốt cho sức khỏe

Nấu rau quá chín, dùng nhiều dầu và bơ, ưu tiên đồ chế biến sẵn, ăn mặn làm mất cân bằng dinh dưỡng, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thêm nhiều muối

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị không nên dùng quá 2.300 miligam natri mỗi ngày. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao và các tình trạng sức khỏe khác. Lượng muối dư thừa dẫn đến đầy hơi, tích nước, tạo áp lực cho thận. Chế độ ăn nhiều muối cũng dễ khiến cơ thể bị mất nước vì muối hút nước từ các tế bào. Mất nước ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan, thường gây mệt mỏi, đau đầu, tiêu hóa kém.

Mỗi người có thể kiểm soát lượng muối bằng cách thêm các loại thảo mộc tươi hoặc khô (húng quế, húng tây, hương thảo, rau mùi) và gia vị (tỏi, nghệ, bột tỏi, ớt bột) để tạo thêm hương vị đậm đà cho món ăn. Giảm dần lượng muối sử dụng, giúp vị giác có thời gian điều chỉnh, thưởng thức hương vị tự nhiên hơn theo thời gian.

Nấu rau quá chín

Ăn nhiều rau là cách tốt để cung cấp vitamin, chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chế biến rau quá chín là sai lầm cần tránh vì làm giảm hàm lượng vitamin và khoáng chất trong thực phẩm. Nấu rau vừa chín tới, không để quá lâu mới ăn sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Sử dụng nhiều dầu, bơ

Bơ và dầu làm tăng hương vị của thực phẩm và giúp chống dính. Tuy nhiên chế độ ăn sử dụng quá nhiều dầu và bơ làm tăng calo, chất béo. Hấp thụ nhiều chất béo hơn nhu cầu của cơ thể có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ cholesterol cao hoặc vấn đề về tim mạch.

Để cắt giảm lượng dầu, gia đình nên áp dụng phương pháp nấu ăn lành mạnh. Nướng cá, thịt nạc, rau củ... sử dụng ít dầu hơn so với chiên. Chế biến bằng cách luộc, hấp giúp giữ hương vị, chất dinh dưỡng cho món ăn, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Dùng nhiều dầu khi chế biến món ăn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Bùi Thủy

Không lập kế hoạch cho bữa ăn cân bằng

Chọn thực phẩm ngẫu nhiên khi nấu ăn có thể dẫn đến bữa ăn mất cân bằng. Bữa ăn nên kết hợp protein, carbohydrate, chất béo lành mạnh, nhiều loại rau. Bạn cũng nên kiểm soát khẩu phần ăn, tránh ăn quá nhiều, tăng cân.

Bỏ qua thực phẩm tươi, ưu tiên đồ chế biến

Sử dụng thực phẩm đóng gói hoặc chế biến sẵn có thể tiết kiệm thời gian, nhưng chúng thường chứa hàm lượng muối, đường, chất bảo quản và phụ gia không lành mạnh cao. Món ăn dễ làm tăng nguy cơ béo phì, huyết áp cao và vấn đề sức khỏe khác. Chọn nguyên liệu tươi, nguyên chất để nấu, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)