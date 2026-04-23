Những thói quen giúp bảo vệ thận cho trẻ

Giảm lượng đường và muối, vận động thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, sử dụng thuốc đúng cách có thể giúp bảo vệ chức năng thận của trẻ.

Giảm lượng đường tiêu thụ

Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương các mô thận theo thời gian. Cha mẹ nên hạn chế đường trong chế độ ăn của trẻ bằng cách giảm nước ngọt, nước ép đóng chai, đồ uống thể thao và các món ăn vặt nhiều đường.

Đường ẩn cũng có trong nhiều thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì, đồ đóng gói. Trẻ có thể thay thế đường bổ sung bằng các thực phẩm tự nhiên như trái cây hoặc đồ ăn nhẹ ít đường.

Giảm lượng muối trong chế độ ăn

Natri cần thiết cho các chức năng của cơ thể nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên thận. Huyết áp cao ở trẻ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận và các bệnh tim mạch, đột quỵ về sau.

Trẻ nên hạn chế đồ ăn vặt nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh. Cha mẹ nên chuẩn bị bữa ăn tươi tại nhà và nêm nếm bằng các loại gia vị tự nhiên như thảo mộc.

Vận động thường xuyên

Hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của trẻ, bao gồm cả chức năng thận. Tập thể dục thường xuyên giúp xương, cơ và tim khỏe mạnh, hỗ trợ chức năng thận thông qua cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ béo phì, tăng huyết áp.

Trẻ nên vận động mỗi ngày bằng các hoạt động như đi bộ, chơi trò chơi hoặc chạy nhảy. Trẻ nên hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử như tivi, điện thoại và máy tính bảng.

Duy trì cân nặng hợp lý

Duy trì cân nặng hợp lý trong thời thơ ấu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có bệnh thận. Lượng mỡ thừa trong cơ thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và tổn thương thận. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để xác định cân nặng phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Sử dụng thuốc đúng cách

Lạm dụng thuốc có thể hại thận của trẻ. Điều quan trọng là tuân thủ đúng hướng dẫn và liều lượng do bác sĩ chỉ định. Một số thuốc giảm đau và chống viêm nếu sử dụng không đúng cách có thể gây tổn thương thận theo thời gian. Cha mẹ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đảm bảo trẻ uống thuốc với đủ nước.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe giúp phát hiện sớm các vấn đề về thận ở trẻ. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, nước tiểu để đánh giá chức năng thận hoặc sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết.

Trẻ có các dấu hiệu như mệt mỏi, chán ăn, khó tập trung, sưng phù ở bàn chân hoặc quanh mắt hoặc rối loạn tiểu tiện cần được khám sớm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)