Những thời điểm ăn hạt chia tốt cho sức khỏe

Ăn hạt chia vào buổi sáng, trước khi tập luyện hoặc trước khi ngủ có thể giúp cung cấp năng lượng, tăng cảm giác no và hỗ trợ phục hồi cơ thể.

Hạt chia giàu chất xơ, protein, axit béo omega-3... Bạn có thể rắc loại hạt này lên salad, xay cùng sinh tố hoặc dùng để làm bánh. Dưới đây là những thời điểm nên dùng hạt chia để mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Buổi sáng

Kết hợp hạt chia vào bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thực phẩm giàu chất xơ tạo cảm giác no, hỗ trợ hạn chế ăn quá nhiều, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng. Chất xơ hòa tan trong hạt chia nở ra khi tiếp xúc với chất lỏng, tạo thành dạng gel, có lợi cho sức khỏe đường ruột. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi. Loại hạt này còn có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường.

Trước khi tập luyện

Bạn cũng có thể ăn hạt chia trước khi tập luyện vì giúp nâng cao hiệu suất. Nhờ chứa các axit omega-3 thiết yếu, ăn hạt chia góp phần giảm viêm trong cơ thể, cải thiện sức khỏe tim mạch. Đây cũng là nguồn protein thực vật tốt. Khi cơ thể thiếu protein, quá trình phục hồi, phát triển cơ bắp không diễn ra hiệu quả.

Khi hòa tan trong nước, hạt chia có thể hấp thụ lượng nước gấp 12 lần trọng lượng của chúng, giúp giữ nước trong quá trình tập luyện. Ăn loạt hạt này từ 30 đến một tiếng trước khi tập luyện cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng để tối đa hóa sức bền.

Ăn vào buổi tối

Hạt chia chứa tryptophan - một loại axit amin có vai trò trong việc sản xuất serotonin và melatonin, các chất liên quan đến điều hòa giấc ngủ. Sử dụng hạt chia vào buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ.

Hàm lượng chất xơ cao trong hạt chia còn tạo cảm giác no, hạn chế cảm giác đói hoặc thèm ăn vặt vào ban đêm. Chất béo lành mạnh trong hạt chia cũng hỗ trợ hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K.

Ngoài thời điểm, cách ăn hạt chia cũng rất quan trọng. Hạt chia nên được ngâm trong nước, sữa, chất lỏng khác khoảng nửa tiếng trước khi ăn. Khi đó, hạt chuyển thành gel, cơ thể dễ tiêu hóa. Hạt khô có thể hấp thụ nước trong đường tiêu hóa, gây mất nước. Mỗi người có thể ăn khoảng một muỗng canh một ngày. Ăn quá nhiều hạt chia có thể gây đầy hơi hoặc đau bụng do lượng chất xơ cao.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)