Những tác dụng phụ ít biết khi ăn chuối

Ăn nhiều chuối cùng thực phẩm giàu kali có thể làm tăng kali máu và gây đầy hơi, khó chịu tiêu hóa ở một số người.

Chuối cung cấp vitamin, khoáng chất thiết yếu như kali, vitamin B6, magie, chất xơ, cung cấp năng lượng nhanh chóng. Ăn một hoặc hai quả chuối mỗi ngày đem lại nhiều lợi. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ.

Khó chịu đường tiêu hóa

Loại quả cung cấp chất xơ hòa tan. Chất này hấp thụ nước trong đường tiêu hóa, điều hòa nhu động ruột. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 5 g chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn nhiều chuối gây quá tải cho hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người chưa quen với chế độ ăn nhiều chất xơ. Lượng chất xơ hòa tan dư thừa làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn qua ruột, lên men trong ruột, gây đầy hơi, chướng bụng hoặc chuột rút ở bụng.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc tiền sử bệnh lý đường tiêu hóa có thể cảm thấy khó chịu nhanh khi ăn nhiều chuối.

Tăng kali máu

Kali là khoáng chất quan trọng với chức năng tim, thần kinh, cơ bắp. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 326 miligam kali, trong khi lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn dao động khoảng 2.600-3.400 miligam. Những người mắc bệnh thận, bệnh Addison hoặc dùng thuốc giữ kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn loại quả này. Người bệnh ăn nhiều loại quả này kết hợp với thực phẩm giàu kali khác có thể làm tăng nồng độ kali trong máu. Các triệu chứng thường gặp gồm nhịp tim không đều, yếu cơ, buồn nôn, khó thở.

Đau nửa đầu

Chuối chứa tyramine - một hợp chất tự nhiên hình thành khi quả chín. Tyramine có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu trong não, dễ gây ra chứng đau nửa đầu ở người nhạy cảm. Những người dễ bị đau nửa đầu nên theo dõi lượng chuối tiêu thụ, cân nhắc ăn quả chưa chín kỹ.

Sâu răng

Mặc dù chuối rất bổ dưỡng nhưng đường, tinh bột tự nhiên trong thực phẩm dễ bám vào răng, trở thành thức ăn cho vi khuẩn, làm tăng nguy cơ sâu răng. Không giống như đường đơn hòa tan nhanh chóng, tinh bột trong chuối phân hủy chậm, khiến các hạt bám trên răng lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sản sinh axit làm mòn men răng. Mọi người nên súc miệng, đánh răng sau khi ăn chuối.

Chuối chứa magie giúp thư giãn cơ bắp. Trytophan trong quả này là loại axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất serotonin, melatonin. Các hormone này điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ. Người thường cảm thấy khó ngủ có thể ăn một hoặc hai quả chuối vào buổi tối.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)