Những sự thật thú vị về vòng một

Vòng một thường có xu hướng không đồng đều ở hai bên kèm khả năng tiết dịch, có thể mang mùi hương khác biệt.

Bộ ngực thường bao gồm da, mô tuyến, mô liên kết, các đơn vị tiểu thùy ống, dây chằng, mỡ. Mặc dù kích cỡ vòng một luôn thay đổi, nhưng chúng chỉ đạt độ trưởng thành khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mang thai hoặc cho con bú. Dưới đây là những sự thật về "núi đôi" mà các chị em nên biết.

Ngực trái to hơn ngực phải

Tình trạng bất đối xứng xuất hiện ở các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy, không có bộ ngực nào giống nhau, kể cả trên cùng một người. Theo Jenna Pincott, tác giả cuốn Do Gentlemen Really Prefer Blondes: Bodies, Behavior, and Brains, nguyên nhân khiến hai bên ngực không đồng đều là do độ nhạy cảm miễn dịch ở ngực bên trái thường cao hơn ở phía bên phải. Vì vậy, nó có thể ảnh hưởng đến các hormone giúp xác định hình dạng và kích thước vú.

Các khối u ở vú không phải là dấu hiệu ung thư

TS.BS Deanna Attai tại trường Đại học Y David Geffen (California, Mỹ) cho biết, hầu hết các chị em thường mắc sai lầm khi quan niệm mọi khối u ở vú đều là dấu hiệu bệnh ung thư. Bác sĩ lý giải, u nang hoặc khối u lành tính thường tăng trưởng bên trong cơ thể, phát triển ở bất kỳ bộ phận nào. Tuy nhiên, chúng không có khả năng gây ung thư.

Ngoài ra, mô vú cũng có thể thay đổi kích cỡ khi mức độ hormone trong cơ thể dao động. Do đó, phụ nữ thường có cảm giác ngực căng cứng hơn bình thường trước khi kỳ kinh bắt đầu.

Ngực không chỉ có chất béo

Bộ ngực là một hệ thống phức tạp của các tuyến, ống dẫn, cả núm vú. Theo các nhà khoa học, bên dưới mỗi bên vú là cơ, cũng như mô sợi ngăn cách nó với xương sườn. Trung bình mỗi bên ngực chỉ chứa khoảng 4-5% chất béo cơ thể và chúng chiếm 1% tổng trọng lượng cơ thể của một người phụ nữ. Tuy nhiên, sau một độ tuổi nhất định, ngực sẽ càng tích mỡ nhiều hơn.

Vòng một có nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Ảnh: Freepik

Có thể tiết ra mùi hương

Xung quanh rìa của quầng vú có những nốt nhỏ gọi là tuyến montgomery. Khi cho con bú, các tuyến này tiết ra mùi hương mà chỉ trẻ sơ sinh mới phát hiện được. Bên cạnh đó, quầng vú cũng trở nên sẫm màu hơn khi mang thai. Nguyên nhân do trẻ sơ sinh có thể nhìn thấy ánh sáng, bóng tối từ rất sớm. Khi quầng vú trở nên sẫm màu hơn, chúng có thể nhìn thấy màu sắc của khuôn mặt mẹ so với quầng vú.

Uống rượu có thể gây ung thư vú

Trong số 55.000 trường hợp ung thư vú ở Anh thường có khoảng 8% được cho là do rượu gây ra. Dù vậy, nhiều người không nhận thức được sự thật này. Trong một nghiên cứu về những phụ nữ đến khám tại một phòng khám vú ở Anh, chỉ có 19% nhận thức rằng, uống rượu là một yếu tố nguy cơ ung thư vú.

Vòng một thường nhỏ đi khi giảm cân

TS.BS Jennifer Wider - cố vấn của tờ Health.com cho biết, vòng một là nơi giảm kích cỡ đầu tiên nếu phụ nữ bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục. Nguyên nhân do bộ ngực lớn hơn thường bắt đầu từ một lượng mô mỡ lớn. Khi giảm cân, ngực sẽ co lại vì cơ thể đã mất một phần thể tích trong mô mỡ này. Khi tăng cân, các tế bào mỡ sẽ tăng lên.

Đau vú có thể là dấu hiệu bình thường

Đau vú thường là một phần của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Chúng thường xảy ra do những thay đổi về mức độ hormone. Ngoài đau vú, hội chứng tiền kinh nguyệt cũng có thể bao gồm chuột rút, đau đầu và thay đổi tâm trạng. Theo các chuyên gia y tế, những triệu chứng trên sẽ biến mất khi phụ nữ bắt đầu có kinh. Tuy nhiên, sưng và căng vú có thể xảy ra vì những lý do khác, bao gồm cả việc mang thai.

Núm vú có thể mọc lông

Do di truyền và nội tiết tố, một số cô gái có nhiều lông trên cơ thể hơn những người khác. Điều này có thể bao gồm cả vùng xung quanh núm vú. Theo tổ chức Planned Parenthood, lông quanh núm vú là điều bình thường. Nếu muốn loại bỏ lông ở khu vực này, các chị em có thể thử nhổ lông hoặc tẩy lông, hoặc đến gặp bác sĩ để chỉ định điện phân hoặc điều trị bằng laser.

Tăng xúc cảm khi quan hệ

Theo Medical News Today, hành động kích thích núm vú đóng một vai trò quan trọng trong sự thỏa mãn tình dục của khoảng 80% phụ nữ. Các nhà nghiên cứu cho biết, kích thích núm vú 30 phút trước khi hoạt động tình dục có thể cải thiện sự hài lòng, sức mạnh, khoái cảm cực khoái.

Núm vú có thể thay đổi hình dạng khi mang thai

Một nghiên cứu đã chứng minh khi mang thai, chiều dài và chiều rộng của núm vú, quầng vú có thể tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, CDC khuyến cáo nếu một người nhận thấy núm vú dần xuất hiện những thay đổi đáng kể khi không mang thai là dấu hiệu của ung thư vú.

Núm vú cũng tiết dịch

Tiết dịch núm vú có thể là hiện tượng sinh lý bình thường hoặc có thể là dấu hiệu của bệnh lý. Nếu dịch tiết ra có màu vàng xanh, nâu nhạt hoặc màu vàng sẫm có thể liên quan đến sự dao động nội tiết tố bình thường. Đôi khi dịch ở vú có thể trở nên sẫm màu hơn nhưng nó có thể là tình trạng thay đổi tế bào sợi.

Tuy nhiên, các chị em nên đến bệnh viện thăm khám nếu nhận thấy dịch tiết kéo dài hơn vài ngày hoặc chất dịch sệt có màu trong suốt. Bởi tình trạng này có thể là dấu hiệu ung thư vú hoặc các bệnh lý khác.

Huyền My ( Theo Health.com, WebMD, Everyday Health)