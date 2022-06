Những sự thật thú vị về âm đạo

Việc sinh con không phá hủy âm đạo, một cô gái nhỏ nhắn không có nghĩa là âm đạo chặt hơn với những người cao lớn.

Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy, 45% phụ nữ và 59% nam giới thậm chí không thể chỉ ra âm đạo trên hình ảnh minh họa cơ quan sinh dục. Họ cũng được yêu cầu chỉ ra âm vật, 71% phụ nữ, 69% nam giới xác định chính xác.

Âm đạo có khả năng tự làm sạch

Âm đạo tự sản xuất các chất bảo vệ để loại bỏ chất dịch và vi khuẩn có hại. Thực tế, nhiều sản phẩm vệ sinh phụ nữ có thể hại nhiều hơn lợi khi làm mất cân bằng pH tự nhiên của âm đạo, tăng nguy cơ kích ứng.

Một cô gái nhỏ nhắn không có nghĩa là âm đạo chặt hơn

Những cô gái thấp bé, nhỏ nhắn không hẳn có âm đạo nhỏ hơn và chặt hơn những người cao lớn. Âm đạo có tính đàn hồi, có thể co giãn gần như gấp đôi kích thước bình thường trong khi quan hệ tình dục.

Janice Hiller, nhà tư vấn tâm lý học lâm sàng và nhà tình dục học, nhận định, những cô gái nhỏ bé có cấu trúc xương chậu nhỏ hơn, nhưng không có bằng chứng cho thấy họ có cơ quan nội tạng nhỏ hơn. Đôi khi việc sinh nở khó khăn hơn đối với những phụ nữ nhỏ con, nhưng không có nghĩa âm đạo của họ nhỏ hay khít hơn.

Ngứa âm đạo không phải luôn do nhiễm nấm

Khi bạn bị ngứa vùng âm đạo, sẽ có rất nhiều nguyên nhân gây ngứa chứ không chỉ do nhiễm nấm. Các nguyên nhân có thể bao gồm quần lót quá chật gây ra sự cọ xát, kích thích từ một sản phẩm (như xà phòng hoặc bột giặt), da nhạy cảm, chế độ ăn uống kém, sử dụng kháng sinh,... Khí hư (dịch nhầy cổ tử cung), cảm giác khó chịu có thể gây ra do nhiều loại nhiễm trùng âm đạo, bao gồm cả viêm âm đạo do vi khuẩn (thường đi kèm với khí hư có mùi hôi, cùng với cảm giác ngứa và bỏng rát), các nhiễm trùng lây qua đường tình dục như nhiễm trichomonas.

Để ngăn chặn, bạn thử điều chỉnh chế độ ăn uống, đổi các sản phẩm gây kích ứng da, mua quần lót với size phù hợp hơn, hãy đi khám bác sĩ trước khi bạn có ý định sử dụng các thuốc không kê đơn, vì điều trị sai có thể làm bệnh trầm trọng thêm.

Vệ sinh đúng cách, chế độ ăn uống khoa học giúp âm đạo khỏe mạnh. Ảnh: Freepik

Âm đạo khỏe mạnh không có mùi

Âm đạo khỏe mạnh thường không có mùi, khi mùi nồng hơn bình thường thì có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Sự thay đổi mùi tự nhiên vốn có chứng tỏ bạn đang bị mất nước, nhiễm trùng nấm hoặc do bổ sung quá nhiều vitamin. Nếu như bạn đang gặp phải vấn đề về mùi liên tục, hãy tới bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Tên "âm đạo" có nguồn gốc từ La Mã

Vagina (hay âm đạo) là một từ tiếng Latinh có nghĩa là "vỏ kiếm" hay "bao kiếm", được sử dụng như một phép ẩn dụ.

Không phải tất cả "điểm G" đều giống nhau

Janice Hiller nói: "Phụ nữ có những trải nghiệm khác nhau, hầu hết đều thú vị và phấn khích. Tuy nhiên, một số người từng có những trải nghiệm tiêu cực, có thể cảm thấy không thoải mái, không thích sự kích thích".

Sinh con không có nghĩa là phá hủy âm đạo

Khi sinh nở, một bé con nặng 3-4 kg sẽ chui qua vùng xương tròn nhỏ hẹp tại xương chậu, đầu và vai em bé sẽ ra trước, ép âm đạo mở rộng lên gấp 3 lần kích thước thông thường. Tuy nhiên, hầu hết âm đạo đều được giữ kích thước, hình dạng, màu sắc tự nhiên sau sinh. Thực tế sẽ mất vài tháng để âm đạo bình thường sau sinh, giúp vợ chồng bạn quan hệ như lúc ban đầu. Nếu muốn đẩy nhanh quá trình hồi phục, bạn có thể thực hiện các bài tập cơ sàn chậu.

Bạn có thể cạo sạch lông vùng bikini, nhưng nên chừa lông mu lại. Bên cạnh việc chứng tỏ sự trưởng thành thời kỳ dậy thì, đánh dấu sự trưởng thành hơn, lông mu thô cứng còn được cho là làm giảm ma sát bên ngoài trong quá trình quan hệ tình dục, bảo vệ da khỏi những tác nhân có hại như nhiễm trùng, phát ban và mụn trứng cá.

Tampon không thể di chuyển qua tử cung

Tampon không thể di chuyển lên qua tử cung và vào ổ bụng. Vì cổ tử cung - vị trí trên cùng của âm đạo rất nhỏ và khó ép nên chỉ có thể cho chất lỏng, tinh dịch đi qua (trừ trường hợp sinh con). Nếu bạn quên lấy tampon, không thấy nó ở vị trí cũ, khả năng cao tampon đã di chuyển sang phía khác.

Dịch tiết âm đạo hoàn toàn sạch

Nếu âm đạo khỏe mạnh thì dịch tiết màu trắng, sạch, không có mùi. Dịch tiết chứa nhiều vi khuẩn có lợi để bảo vệ chống nhiễm trùng, bôi trơn, làm sạch âm đạo. Nếu dịch tiết quá nhiều, có những thay đổi bất thường về màu sắc và mùi hoặc cô bé đang bị ngứa hay kích ứng, bạn đến gặp bác sĩ để kiểm tra nguyên nhân.

Theo tạp chí Glamour