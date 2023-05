Những sai lầm khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt

Cho trẻ uống thuốc khi chưa cần thiết, sai loại thuốc, quá liều lượng là những sai lầm phổ biến, gây tăng men gan, suy gan, suy thận…

Theo BS.CKI Võ Thị Minh Tuyền - khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiều phụ huynh vẫn chưa hiểu đúng khi hạ sốt cho trẻ. Dưới đây là các sai lầm phổ biến.

Cho trẻ uống thuốc khi chưa cần thiết

Sốt là tình trạng phổ biến ở trẻ em, có thể sốt nhẹ hoặc nặng (sốt cao). Sốt gây khó chịu cho trẻ, tuy nhiên sốt là phản ứng có lợi chống lại tác nhân nhiễm khuẩn. Thường ở những trường hợp trẻ sốt nhẹ, khỏe mạnh, vẫn chơi, ăn uống khá thì chưa cần dùng thuốc. Tuy nhiên khi trẻ sốt, hầu hết phụ huynh đều lo lắng và cho con dùng thuốc ngay.

Trẻ sốt cao được khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Tuệ Diễm

Trẻ sốt dưới 38,5 độ thì chưa cần thiết dùng thuốc, có thể dùng khăn thấm nước ấm lau mát cho trẻ, lau những vùng có nhiều mạch máu (nách, bẹn, vùng cổ,...) để giúp trẻ hạ thân nhiệt, trẻ mặc quần áo thoáng mát. Bên cạnh đó, cha mẹ lưu ý đảm bảo chế độ dinh dưỡng và bổ sung nước đầy đủ cho trẻ.

Phụ huynh theo dõi tình trạng sốt của trẻ. Nếu trẻ mệt, lừ đừ do sốt hoặc sốt cao không hạ thì cần đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám, điều trị.

Chọn loại thuốc không phù hợp

Hai loại thuốc hạ sốt được sử dụng hiện nay là paracetamol và ibuprofen. Việc sử dụng loại thuốc nào tùy thuộc vào mức độ sốt, tuổi của trẻ, các chống chỉ định và bệnh lý gây sốt.

Phụ huynh có thể chọn loại thuốc không phù hợp cho trẻ nếu tự ý mua ở bên ngoài, không có sự thăm khám, chỉ định của bác sĩ.

Cho trẻ dùng hạ sốt quá liều lượng

Thuốc paracetamolcó nhiều loại: siro, thuốc viên, tọa dược nhét hậu môn... Các loại có tác dụng hạ sốt giống nhau, liều từ 10-15 mg mỗi lần sử dụng, cách từ 4-6 tiếng uống một lần, không quá 5-6 lần mỗi ngày.

Sau khoảng 30 phút đến một tiếng thuốc phát huy tác dụng, tác dụng kéo dài khoảng 4 tiếng đến 6 tiếng. Phụ huynh không nên nôn nóng, tự tăng liều lượng thuốc cho trẻ. Việc này có thể gây tổn thương gan biểu hiện tăng men gan, suy gan cấp.

"Trường hợp trẻ vẫn còn sốt cao sau khi dùng paracetamol, phụ huynh nên kết hợp lau mát cho trẻ; 4-6 tiếng mới cho uống liều tiếp theo. Khi trẻ không có các chống chỉ định và được bác sĩ kê đơn ibuprofen, phụ huynh có thể cho bé dùng một ngày khoảng 3 đến 4 lần, mỗi lần cách 6-8 tiếng. Tuyệt đối không nên lạm dụng thuốc" bác sĩ Tuyền nhấn mạnh

Bác sĩ Tuyền khuyến cáo thêm, trẻ sốt do nhiều nguyên nhân như: nhiễm trùng ở đường tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh. Tác nhân gây nhiễm trùng gồm: vi trùng, siêu vi, ký sinh trùng... Ở một số trường hợp, trẻ bị nhiễm trùng thần kinh như viêm não, viêm màng não, nhiễm trùng huyết nếu trì hoãn đến bệnh viện có thể khiến trẻ tử vong. Do đó, khi trẻ không đáp ứng với biện pháp hạ sốt, sốt liên tục 39-40 độ, có dấu hiệu đừ người, co giật, không chịu uống nước, hoặc ói tất cả mọi thứ, đau bụng, nhức đầu hoặc tiêu chảy,... cần đưa đến viện ngay.

Hoài Thương