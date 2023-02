Những sai lầm dễ mắc phải khi mang thai

Ít vận động cơ thể, bỏ bữa hay ăn quá nhiều là những lầm tưởng nguy hại khiến thai phụ gặp phải rủi ro khi mang thai.

Quá trình mang thai sẽ khiến phụ nữ thay đổi về nồng độ hormone, cân nặng, ngực và các bộ phận khác của cơ thể. Do đó, người mẹ cũng cần chăm sóc bản thân nhiều hơn trong những tháng thai kỳ. Dù vậy, nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến dưới đây:

Bỏ bữa

Cảm giác chán ăn và buồn nôn khi mang thai là điều bình thường vì sở thích thực phẩm của thai phụ có thể thay đổi trong thời gian này. Bên cạnh đó, một số các nghiên cứu cũng đã chứng minh có khoảng 6-10 phụ nữ ác cảm với thức ăn khi mang thai.

Tuy nhiên, thói quen bỏ bữa có thể không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong vài tháng đầu của thai kỳ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thời điểm quan trọng để các cơ quan quan trọng của em bé được hình thành và phát triển. Do đó, thai phụ cần duy trì thói quen ăn uống đủ bữa để tăng cường nhu cầu về một số khoáng chất và chất dinh dưỡng.

Tự ý dùng thuốc

Khi mang thai, phụ nữ có thể gặp một số vấn đề sức khỏe bao gồm đau cơ, đầy hơi, các vấn đề về đường tiêu hóa... Với những nhóm bệnh nhẹ này, chị em không nên lơ là, tự ý dùng thuốc mà hãy trao đổi với bác sĩ. Bởi một số loại thuốc có thể không dành cho phụ nữ mang thai và dễ ảnh hưởng đến thai nhi.

Yoga là bài tập mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất của mẹ và bé. Ảnh: Freepik

Giảm hoạt động thể chất

Mang thai có thể khiến phụ nữ khó di chuyển nhiều. Nhiều người thậm chí còn cho rằng phụ nữ mang thai không nên đam mê các hoạt động thể chất. Tuy nhiên, các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe cho cả mẹ và em bé.

Thực tế cho thấy, việc tập thể dục trong thai kỳ có thể giúp chị em chuyển dạ dễ dàng, thời gian phục hồi sau khi sinh nhanh hơn.

Ăn cho 2 người

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Obstetrics & Gynecology, gần 50% phụ nữ tăng cân nhiều hơn mức khuyến nghị khi mang thai. Nguyên nhân là do suy nghĩ ăn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, tình trạng tăng cân trong thai kỳ lại mang đến những rủi ro như tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, sinh non và khó sinh, tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao, tiền sản giật, ngưng thở khi ngủ và cục máu đông.

Nguy hiểm hơn, trẻ sơ sinh có mẹ béo phì cũng có nhiều khả năng bị dị tật bẩm sinh và cũng bị béo phì sau này khi lớn lên.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ khuyến nghị phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường nên bổ sung thêm 340 calo mỗi ngày trong tam cá nguyệt thứ hai và thêm 450 calo mỗi ngày trong tam cá nguyệt thứ ba.

Thừa vitamin và dưỡng chất

Các loại vitamin trước khi sinh cần được uống đúng lượng và đúng tần suất, bởi đây là một phần rất quan trọng đối với sức khỏe thai kỳ và sức khỏe của em bé. Dù vậy, việc nạp thêm vitamin và các chất bổ sung có thể gây rủi ro như hạn bổ sung acid folic liều cao từ 1000 mcg kéo dài có thể gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tim mạch, tăng nguy cơ ung thư phổi, trẻ sinh ra dễ mắc bệnh tự kỷ; dư thừa sắt thì có thể làm tăng nguy cơ xơ gan, cản trở tạo máu bình thường ở thai nhi; quá nhiều vitamin A dẫn tới vàng da, vàng mắt, dị tật thai nhi...

Ngại gần gũi khi mang thai

Một số thai phụ thường kiêng hẳn việc "ái ân" với chồng vì lo sợ ảnh hưởng đến em bé. Theo các chuyên gia y tế, việc giao hợp không hoàn toàn có hại. Thay vào đó, nó còn có thể giúp gắn kết tình cảm vợ chồng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, quan hệ tình dục không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu, thai nhi, thậm chí có thể giúp chị em ngủ ngon, giảm huyết áp.

Dù vậy, chị em nên tránh quan hệ nếu có tiền sử hay các triệu chứng chuyển dạ sinh non hoặc sinh non; chẩn đoán bị nhau tiền đạo; chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân; rò rỉ nước ối; mang đa thai (sinh đôi, sinh ba); có các cơn co thắt hoặc vỡ ối. Khi quan hệ, các cặp đôi nên dùng bao cao su để tránh nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI).

Huyền My (Theo Times of India, Fox News)