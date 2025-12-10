Những nhóm người không nên bỏ bữa sáng

Mọi người không nên bỏ bữa sáng, trong đó người bệnh dạ dày, tiểu đường, thai phụ, người già và trẻ em cần ăn đầy đủ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bữa sáng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người thường xuyên bỏ bữa ăn này có thể làm sụt giảm năng lượng, khó tập trung, ảnh hưởng bệnh lý đang mắc phải.

Người mắc bệnh dạ dày

Sau một đêm dài, lượng axit trong dạ dày tăng cao. Nếu không có thức ăn trung hòa, axit này sẽ tiếp tục "tấn công" niêm mạc dạ dày, khiến cơn đau trở nặng, thậm chí gây viêm loét nặng, xuất huyết tiêu hóa. Người bị bệnh dạ dày nên ăn sáng sớm, tốt nhất trong vòng một giờ sau khi thức dậy, với món mềm, dễ tiêu như cháo, phở, bánh mì, trứng luộc hoặc sữa. Tuyệt đối tránh đồ cay, chua, cà phê khi bụng còn rỗng.

Người bệnh tiểu đường

Nhịn ăn sáng khiến lượng đường trong máu giảm mạnh, cơ thể phải huy động hormone đối kháng insulin để điều hòa làm tăng đường máu. Điều này dẫn đến tình trạng đường huyết tăng cao đột ngột vào bữa trưa hoặc chiều. Về lâu dài, nhịn ăn sáng làm tăng tình trạng kháng insulin, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 ở người bình thường.

Người bệnh tiểu đường nên ăn sáng với khẩu phần cân bằng giữa tinh bột phức hợp, protein và chất xơ. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA), người bệnh nên ăn sáng với khẩu phần cân bằng giữa tinh bột phức hợp, protein và chất xơ. Ví dụ như kết hợp yến mạch, trứng, bánh mì nguyên cám, rau xanh giúp duy trì năng lượng ổn định, tránh dao động đường huyết.

Trẻ em

Trẻ nhỏ cần nguồn năng lượng lớn để học tập, phát triển. Nếu bỏ bữa sáng, não bộ thiếu glucose khiến trẻ mệt mỏi, kém tập trung, giảm khả năng tiếp thu, ghi nhớ. Bữa sáng của trẻ cần đủ 4 nhóm chất tinh bột, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất. Một ly sữa, trứng, bánh mì, thêm hoa quả tươi là lựa chọn đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất.

Người lao động trí óc và làm việc cường độ cao

Người phải tập trung cao độ trong công việc như nhân viên văn phòng, kỹ sư, giáo viên hay bác sĩ... cần năng lượng ổn định từ bữa sáng. Bỏ qua bữa đầu ngày có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết, gây đau đầu, chóng mặt, mất tập trung, giảm hiệu quả làm việc. Khi não không được cung cấp đủ năng lượng, cơ thể có xu hướng ăn bù vào bữa trưa hoặc bữa chiều, bữa tối, dẫn đến tích trữ calo dư thừa, tăng cân.

Người giảm cân

Một quan niệm sai lầm phổ biến là "bỏ bữa sáng để giảm cân". Thực tế, khi bỏ bữa sáng, cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, làm tăng cảm giác thèm ăn, dễ dẫn đến ăn quá nhiều vào các bữa sau. Người duy trì thói quen ăn sáng có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn, nhờ duy trì trao đổi chất ổn định và hạn chế cơn thèm ăn.

Người cao tuổi

Ở người lớn tuổi, quá trình trao đổi chất chậm lại, khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm. Việc bỏ bữa sáng khiến cơ thể thiếu năng lượng, dễ tụt huyết áp, hạ đường huyết, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt. Người có bệnh nền tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp có thể gặp biến chứng nghiêm trọng nếu nhịn ăn sáng thường xuyên. Người cao tuổi nên ăn sáng nhẹ, đủ chất, tránh thức ăn quá nhiều dầu mỡ, ưu tiên món hấp, luộc, sữa không đường, cháo, trứng, bánh mì mềm...

Phụ nữ mang thai

Trong thai kỳ, người mẹ cần cung cấp dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Bỏ bữa sáng có thể khiến mẹ mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thai phụ nên ăn sáng trong vòng 30 phút sau khi thức dậy, ưu tiên nhóm thực phẩm giàu sắt, protein và canxi như trứng, sữa, ngũ cốc, rau xanh, trái cây tươi.

Ăn qua loa, nhiều đồ chiên rán hoặc ăn sáng muộn gần trưa, khiến bữa ăn mất tác dụng điều hòa chuyển hóa. Bác sĩ Phương khuyên nên dùng bữa sáng đủ dinh dưỡng trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy. Ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến, hạn chế đồ ăn nhanh.

Thanh Ba