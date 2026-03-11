Những nguồn thực vật giúp tăng cường collagen

Rau xanh, đậu nành, các loại hạt, quả mọng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể.

Collagen cần thiết cho độ đàn hồi của da, tăng cường sức khỏe khớp, gân, dây chằng... Theo tuổi tác, collagen giảm dần, gây ra nếp nhăn, da chảy xệ, đau xương khớp. Chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ chữa lành niêm mạc ruột, thúc đẩy tiêu hóa tốt.

Mặc dù collagen trực tiếp thường được chiết xuất từ nguồn động vật. Song, người ăn chay có thể tiêu thụ một số thực phẩm chứa dưỡng chất này giúp cơ thể sản sinh collagen.

Các sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành giàu genistein, một loại hormone thực vật thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da. Các thực phẩm như đậu phụ, tempeh, edamame nhiều isoflavone có tác dụng ức chế sự phân hủy collagen trong cơ thể.

Rau lá xanh

Nguồn thực phẩm này chứa nhiều vitamin C, chất diệp lục, cả hai đều kích thích sản sinh collagen. Rau bina, cải xoăn cũng giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu để nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chế độ ăn giàu rau xanh cung cấp nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. Rau củ còn góp phần kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ tiểu đường và một số bệnh ung thư, duy trì làn da khỏe mạnh. Người trưởng thành nên ăn khoảng 400 g rau và quả mỗi ngày.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt điều giàu axit béo omega-3, kẽm - những chất rất quan trọng cho sức khỏe xương, làn da, hình thành collagen. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin E, có tác dụng bảo vệ da khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ tạo ra môi trường lành mạnh cho quá trình sản sinh collagen.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi dồi dào chất chống oxy hóa, vitamin C - cả hai đều quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C có tác dụng duy trì cấp trúc collagen, bảo vệ chúng khỏi bị hư hại.

Ăn quả mọng cũng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, tăng cường trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa. Chất chống oxy hóa (anthocyanin, polyphenol), vitamin K, chất xơ góp phần làm giảm viêm, kiểm soát đường huyết, tăng cường miễn dịch.

Quả họ cam, quýt

Quả họ cam quýt cung cấp vitamin C, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Các chất chống oxy hóa như flavonoid trong cam quýt góp phần ổn định huyết áp, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, giảm cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson. Axit hữu cơ trong cam quýt hỗ trợ cơ thể giải độc, giảm nồng độ cồn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)