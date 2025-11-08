5 loại rau thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, đẹp da

Cải xoăn

Cải xoăn giúp sản sinh collagen nhờ có vitamin C, chứa chất diệp lục, chất chống oxy hóa. Các loại vitamin và khoáng chất khác trong cải xoăn còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của làn da. Gia đình có thể ăn cải xoăn theo nhiều cách khác nhau như ăn sống trộn salad, làm sinh tố, xào tỏi, hấp, thêm vào súp, mì.