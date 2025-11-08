5 loại rau thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, đẹp da

Rau xà lách
Collagen là một loại protein giúp tăng cường sức khỏe làn da. Bổ sung thực phẩm giàu collagen góp phần phục hồi, bảo vệ da không bị tổn thương. Chế độ ăn có rau xà lách hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen nhờ hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa dồi dào. Vitamin A trong thực phẩm này cũng hỗ trợ tái tạo da, làm chậm quá trình lão hóa.
Cải thìa
Cải thìa giàu chất chống oxy hóa, khoáng chất như sắt, kẽm, kích thích cơ thể sản xuất collagen. Ăn thực phẩm này thường xuyên cũng giúp giảm nếp nhăn, giữ làn da tươi trẻ.
Cải xoăn
Cải xoăn giúp sản sinh collagen nhờ có vitamin C, chứa chất diệp lục, chất chống oxy hóa. Các loại vitamin và khoáng chất khác trong cải xoăn còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của làn da. Gia đình có thể ăn cải xoăn theo nhiều cách khác nhau như ăn sống trộn salad, làm sinh tố, xào tỏi, hấp, thêm vào súp, mì.
Cải cầu vồng
Cải cầu vồng chứa chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, viêm da. Thực phẩm này cũng giàu vitamin A, K thúc đẩy tăng sản xuất collagen.
Rau chân vịt
Rau chân vịt giàu vitamin A, E và các dưỡng chất thiết yếu thúc đẩy sản xuất collagen, giảm nếp nhăn. Loại rau này còn chứa các chất chống oxy hóa như lutein góp phần làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao sức đề kháng.
Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)
Ảnh: AI, Bùi Thủy