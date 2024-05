Những người nên hạn chế uống bia

Người bệnh tiểu đường, tiền sử bệnh gan, nhạy cảm với gluten, hay ợ nóng, thừa cân nên hạn chế uống bia vì có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Bia có các thành phần như lúa mạch, hoa bia, nước, được làm bằng cách lên men đường từ tinh bột. Chúng cung cấp các khoáng chất như magiê, kali, selen, vitamin B cùng một lượng nhỏ chất chống oxy hóa từ hoa bia. Người khỏe mạnh uống bia ở mức vừa phải, khoảng 340 ml mỗi ngày, có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Uống nhiều bia tác động xấu thể chất và tinh thần, có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch, ung thư, suy gan, trầm cảm. Người say còn có thể gây nguy hiểm, có khả năng dẫn đến thương tích nặng, tử vong. Một số trường hợp dưới đây nên hạn chế loại đồ uống này.

Thừa cân

Người cố gắng giảm cân hoặc thừa cân nên hạn chế uống bia. Một lon bia 340 ml chứa khoảng 153 calo, rất ít giá trị dinh dưỡng. Nếu lượng bia tiêu thụ hàng ngày từ 500 ml trở lên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, nhất là ở nam giới. Uống nhiều bia khiến cơ thể nạp thêm nhiều calo rỗng, yếu tố cản trở việc giảm cân và góp phần tăng kích thước vòng bụng.

Nhạy cảm với gluten hoặc tiền sử mắc bệnh celiac

Gluten là loại protein không có trong sữa hoặc trứng mà thường từ lúa mì, lúa mạch. Người bị dị ứng với gluten hoặc bệnh celiac (không dung nạp được gluten) nên hạn chế một số loại ngũ cốc.

Người theo chế độ ăn không chứa gluten nên tránh uống bia vì nó góp phần gây ra các vấn đề về tiêu hóa sau khi tiêu thụ. Gluten trong bia có thể dẫn đến phản ứng viêm trong ruột, đau bụng do kích thích thành ruột hoặc ứ nước ở một số người.

Tiểu đường hoặc tiền tiểu đường

Do bia được làm bằng cách lên men đường từ tinh bột nên sau khi uống dễ khiến người bệnh tiểu đường tăng lượng đường trong máu. Nếu uống bia khi bụng trống rỗng có thể tăng insulin nhanh chóng, làm hạ đường huyết nguy hiểm.

Tiền sử bệnh gan hoặc xơ gan

Bia rượu là đồ uống không lành mạnh với người có tiền sử bệnh gan. Người bị xơ gan, viêm gan siêu vi... nên tránh bia rượu vì có nguy cơ đẩy nhanh tổn thương nhu mô gan. Tình trạng này kéo dài gây suy giảm chức năng gan, tăng nguy cơ ung thư gan.

Hay ợ nóng

Bia có thể làm suy yếu chức năng đóng mở của cơ vòng thực quản dưới (phần ngăn cách dạ dày khỏi thực quản), dẫn đến axit trào ngược vào thực quản nhiều hơn, gây ợ nóng. Khi có biểu hiện trào ngược hay ợ nóng, bạn không nên ăn thực phẩm có tính axit hoặc nhiều chất béo, bao gồm cả bia.

