Những người nên hạn chế ăn lòng đỏ trứng

Người có mức cholesterol cao hoặc mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn nhiều lòng đỏ trứng để giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu và biến chứng tim mạch.

Lòng trắng trứng ít calo, giàu protein, phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng. Trong khi đó, lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, D, E, B12, choline và chất béo tốt cho não bộ, nhưng không phù hợp với mọi người.

Cholesterol cao và nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Lòng đỏ trứng chứa hàm lượng cholesterol cao, khoảng 185 mg mỗi lòng đỏ. Người khỏe mạnh ăn trứng ở mức vừa phải (khoảng một quả mỗi ngày) thường an toàn. Tuy nhiên, người có cholesterol cao, tiền sử bệnh tim hoặc tăng cholesterol máu gia đình nhạy cảm hơn với cholesterol từ thực phẩm. Khi tiêu thụ quá mức, cholesterol dư thừa góp phần hình thành mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Mắc bệnh tiểu đường

Chế độ ăn giàu cholesterol và chất béo bão hòa có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Nhóm này nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, protein nạc và chất béo lành mạnh. Lòng trắng trứng cung cấp protein chất lượng cao, không chứa cholesterol, thường được khuyến nghị trong khẩu phần kiểm soát đường huyết.

Mắc bệnh gout

Trứng, bao gồm cả lòng đỏ, có hàm lượng purin thấp và không phải là thực phẩm gây bùng phát gout thường gặp. Người mắc bệnh gout vẫn có thể ăn trứng với lượng vừa phải. Tuy nhiên, cần kiểm soát tổng lượng purin từ các nguồn khác như thịt đỏ, nội tạng, hải sản và duy trì uống đủ nước để hỗ trợ đào thải axit uric.

Người dị ứng trứng

Dị ứng trứng khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ em. Phản ứng có thể từ nhẹ như rối loạn tiêu hóa, phát ban da đến nặng như sốc phản vệ. Người dị ứng trứng cần tránh hoàn toàn trứng và các sản phẩm chứa trứng, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cách ăn trứng tốt cho sức khỏe

Trứng giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn đơn lẻ. Kết hợp trứng với rau xanh, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại hạt có thể làm chậm tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể xử lý chất béo hiệu quả hơn. Nên ưu tiên trứng luộc, chần, bác hoặc xào với lượng dầu tối thiểu. Hạn chế chiên trứng ngập dầu, dùng nhiều bơ hoặc dầu hâm lại vì làm tăng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, không có lợi cho tim mạch.

Ăn trứng vào bữa sáng hoặc bữa trưa giúp cơ thể chuyển hóa protein và chất béo hiệu quả hơn. Ăn nhiều trứng vào buổi tối muộn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt với người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc kháng insulin.

