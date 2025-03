Những món giàu chất xơ nên ăn để eo thon

Khoai lang, đậu Hà Lan, quả sung, yến mạch giàu chất xơ, chất chống oxy hóa góp phần tăng cảm giác no, giảm mỡ bụng.

Đu đủ

Đu đủ nhiều vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp chống lại nhiễm trùng. Loại quả tươi mát này cũng giàu vitamin K cần thiết cho quá trình hấp thụ canxi, tăng cường sức khỏe xương. Món ăn này có thể giảm mỡ bụng, kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng chất xơ, chất chống oxy hóa cao. Nhiều dưỡng chất trong đu đủ có tác dụng giảm viêm, mức lipid, insulin và mô mỡ.

Khoai lang

Khoai lang giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, chất chống oxy hóa có tác dụng lượng mỡ. Kết hợp khoai lang với các loại rau không chứa tinh bột, thực phẩm giàu protein nạc để tối ưu lợi ích, giữ eo thon gọn.

Yến mạch

Yến mạch góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, kiểm soát cân nặng. Món ăn này giàu chất xơ hòa tan, nhất là beta-glucan, làm chậm quá trình tiêu hóa, thúc đẩy cảm giác no. Điều này có thể làm giảm lượng calo tổng thể và ngăn mỡ bụng tích tụ. Beta-glucan hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giảm mỡ nội tạng bằng cách ổn định lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Người muốn giảm cân nên ăn yến mạch nguyên chất.

Đậu Hà Lan

Thực phẩm giàu chất xơ nên có trong chế độ ăn kiêng là đậu Hà Lan, với các cách chế biến như hầm, salad, canh, làm bánh... Loại đậu này có chỉ số đường huyết thấp, ngăn tăng đường huyết. Đậu Hà Lan ít calo, giàu chất xơ, protein, giúp no lâu và giảm thèm ăn vặt những món không bổ dưỡng.

Đậu nành

Đậu nành luộc là món ăn nhẹ cân bằng giữa protein, carbohydrate, chất béo không bão hòa, chất xơ giúp kiểm soát cơn đói, ổn định lượng đường trong máu. Dù không có loại thực phẩm cụ thể nào có thể đốt cháy mỡ bụng trực tiếp, nhưng ăn những món cung cấp protein, chất xơ, chất béo lành mạnh có thể giảm lượng calo tổng thể, hỗ trợ giảm cân.

Quả sung

Quả sung có vị ngọt, dai, nhiều giá trị dinh dưỡng như kali và canxi, chất xơ ngăn táo bón. Chất xơ hòa tan góp phần kiểm soát cân nặng, lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người muốn giữ dáng có thể ăn sung tươi, sấy khô hoặc kèm với ngũ cốc, sữa chua để tăng thêm hương vị cho món ăn.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)