Những món ăn vặt không tốt cho người huyết áp cao

Các món ăn vặt như bánh quy, phô mai, bánh mì tròn, snack… có thể chứa nhiều muối nên người bị huyết áp cao nên hạn chế ăn.

Người cao huyết áp cần thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống như theo dõi lượng natri (muối) nạp vào. Dung nạp quá nhiều muối được chứng minh làm tăng huyết áp ở một số người. Dưới đây là 6 món ăn vặt gây hại cho người cao huyết áp.

Bánh quy phô mai

Muối thường được sử dụng để tạo hương vị cho pho mát và ngăn vi khuẩn phát triển. Bánh quy giòn cũng chứa nhiều muối. Đây là hai nguy cơ tiềm ẩn với huyết áp nếu dung nạp quá nhiều. Do đó, người bệnh huyết áp cao cần lưu ý sử dụng món ăn vặt này.

Snack

Khoai tây chiên, bánh quy giòn hay bỏng ngô đều chứa nhiều natri. Một khẩu phần khoai tây chiên 28g chứa khoảng 50-200 mg. Người bệnh hãy thay bằng các loại hạt, khoai tây chiên hoặc bánh quy ít hoặc không có natri.

Bánh mì tròn

Bánh mì tròn bagel - món ăn nhẹ thơm ngon với nhiều hương vị được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, một số có thể chứa nhiều natri.

Súp đóng hộp

Súp đóng hộp là món dễ ăn, đặc biệt tiện lợi với người không có thời gian. Tuy nhiên, đây là món có hàm lượng natri cao, tiềm ẩn nguy cơ tăng huyết áp. Thay vào đó, hãy thử chọn các loại súp chứa ít, không chứa muối hoặc tự nấu súp tại nhà từ các nguyên liệu tươi ngon.

Hạt hướng dương rang muối có thể chứa nhiều muối không có lợi cho người bệnh huyết áp cao. Ảnh: Freepik

Hạt hướng dương rang muối

Món ăn vặt này chứa nhiều chất béo lành mạnh có thể tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các loại hạt hướng dương rang muối có hại đối với huyết áp. Tùy thuộc vào quy cách đóng gói, nhãn hiệu, hạt hướng dương có thể chứa tới 1.000 mg natri hoặc hơn trong mỗi khẩu phần.

Phô mai

Các sản phẩm phô mai đã qua chế biến có thể chứa khoảng 390 mg natri trong mỗi khẩu phần. Đây là món dễ ăn, khẩu vị hấp dẫn nên có thể khiến bạn ăn mất kiểm soát, vô tình dung nạp quá nhiều, gây một số nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là tăng huyết áp.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), natri là một trong những chất có hại với người bệnh huyết áp cao do chất này khiến các mạch máu bị thu hẹp đồng thời khiến tim phải bơm nhiều máu hơn. Trong đó, các món ăn vặt hay thực phẩm chế biến sẵn thường dùng vào bữa ăn nhẹ có xu hướng chứa hàm lượng natri cao.

AHA cũng khuyến nghị, người bị huyết áp cao không dung nạp quá 1.500 mg natri mỗi ngày. Nếu bạn không bị huyết áp cao, liều lượng không quá 2.300 mg natri mỗi ngày. Quy ước: 1/4 thìa cà phê muối tương đương 575 mg natri, 1/2 thìa cà phê muối tương đương 1.150 mg natri, 3/4 thìa cà phê muối tương đương 1,725 mg natri, một thìa cà phê muối tương đương 2.300 mg natri.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)