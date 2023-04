4 thói quen sử dụng đồ uống gây tăng huyết áp

Một số đồ uống có thể dẫn đến tăng chỉ số huyết áp và nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp mạn tính.

Huyết áp cao có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, đột quỵ... Bên cạnh các thay đổi về lối sống, chú ý đến đồ uống tiêu thụ hàng ngày có thể góp phần quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Dưới đây là một số đồ uống điển hình có thể làm tăng huyết áp.

Uống quá nhiều rượu

Người bệnh cao huyết áp nên hạn chế uống rượu. Theo Mayo Clinic, uống nhiều hơn 3 ly mỗi ngày có thể làm tăng huyết áp tạm thời và uống rượu thường xuyên có thể làm tăng huyết áp kéo dài.

Nghiên cứu từ Đại học Tim mạch Mỹ trên 17.000 người trưởng thành cho thấy, những người uống từ 7 đến 13 ly mỗi tuần có liên quan đến triệu chứng tăng huyết áp.

Uống quá nhiều caffein

Đồ uống có chứa caffein như trà, cà phê, nước tăng lực và một số loại nước ngọt có ga có thể làm tăng huyết áp. Tác dụng phụ này của caffein có thể kéo dài hoặc ngắn hạn, phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm tần suất uống, liều lượng uống. Nếu là người thích uống cà phê và bị huyết áp cao, bạn không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn. Hãy trao đổi với bác sĩ chuyên khoa về lượng cà phê được uống để không gây hại cho sức khỏe và huyết áp.

Các chuyên gia cũng lưu ý không được uống nước tăng lực kết hợp với rượu.

Nước ngọt có ga chứa nhiều đường, có thể là tác nhân gây tăng huyết áp. Ảnh: Freepik

Đồ uống có đường

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đồ uống có đường có thể làm tăng huyết áp và gây nguy hiểm cho người bệnh huyết áp cao. Hầu hết các loại nước ngọt, nước trái cây có đường đóng chai đều chứa nhiều đường, có thể kích thích sản xuất cholesterol "xấu" và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Do đó, người bệnh cao huyết áp cũng nên hạn chế loại đồ uống này.

Không uống sữa

Sữa là thức uống hữu ích cho huyết áp. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature vào tháng 6/2022, việc tiêu thụ sữa ít béo thường xuyên có thể giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh huyết áp cao ở cả hai giới. Vì vậy hãy duy trì từ 2 đến 3 khẩu phần sữa mỗi ngày.

Nếu được chẩn đoán mắc huyết áp cao, việc thay đổi lối sống có thể giúp ích, bao gồm kiểm soát cân nặng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và bỏ hút thuốc lá. Bên cạnh đó, người bệnh tăng huyết áp cũng cần tránh ăn nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)