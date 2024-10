Những món ăn tốt cho người men gan cao

Cam, quýt, rau lá xanh giàu vitamin C hỗ trợ gan phục hồi sau tổn thương, hoạt chất allicin trong tỏi kích thích hoạt động của enzyme gan để loại bỏ độc tố.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, có chức năng tổng hợp protein, chất béo, carbohydrate, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Cơ quan này cũng loại bỏ các độc tố ra khỏi máu, nhờ vào các enzyme có trong gan, để duy trì sức khỏe của gan. Men gan tăng cao thường do tế bào gan bị tổn thương hoặc viêm, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bên cạnh tuân thủ các biện pháp điều trị do bác sĩ chỉ định, thay đổi chế độ ăn uống có thể hạ men gan, duy trì sức khỏe gan.

Thực phẩm giàu vitamin C: Các loại quả như cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C, có khả năng giảm mức men gan. Vitamin C hỗ trợ quá trình hồi phục khi gan bị tổn thương.

Rau lá xanh: Cải xoăn, rau bina, xà lách giàu vitamin, khoáng chất giúp gan duy trì hoạt động bình thường, giảm tích tụ chất béo trong gan.

Thực phẩm giàu chất xơ: Yến mạch, đậu, gạo lứt giúp tiêu hóa tốt hơn, tăng cường chức năng bài tiết của gan.

Tỏi: Các hoạt chất allicin, vitamin B6 và selen trong tỏi góp phần loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời kích thích hoạt động của enzyme gan, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ gan.

Rau họ cải: Súp lơ, bông cải xanh, cải bắp thuộc nhóm rau họ cải chứa nhiều phytonutrient có tác dụng trung hòa các độc tố trong gan.

Dầu ô liu: Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa, giảm mức độ men gan, góp phần ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong cơ quan này.

Các loại hạt: Quả óc chó, các loại hạt giàu chất béo không bão hòa đơn và đa, giảm tích tụ mỡ trong gan, cải thiện chức năng gan.

Axit béo omega-3: Cá béo như cá hồi, cá thu chứa nhiều omega-3, giảm tích tụ mỡ và duy trì mức men gan ổn định.

Quả mọng: Các loại quả mọng như việt quất và nam việt quất chứa chất chống oxy hóa, phòng ngừa tổn thương và viêm gan, giảm sản sinh enzyme do tổn thương cơ quan này.

Trà xanh: Tác dụng của trà xanh là giảm men gan và mỡ tích tụ trong gan, thúc đẩy gan hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ Trà Phương khuyên người bị men gan cao cần uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày để gan hoạt động tốt và đào thải độc tố. Duy trì cân nặng ổn định, tập luyện thể dục đều đặn, hạn chế sử dụng rượu bia có thể giúp hạ men gan. Người bệnh cần tái khám định kỳ, kiểm tra chỉ số men gan, bổ sung tinh chất S. marianum, wasabia thiên nhiên có thể kiểm soát tế bào kupffer, từ đó hỗ trợ cải thiện và tăng cường hoạt động tế bào gan.

Bình An