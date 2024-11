Những loại trái cây tốt và không tốt cho người tiểu đường

Bưởi chứa các chất chống oxy hóa như phytochemical góp phần giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Bưởi là lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường vì giàu chất xơ giúp no lâu, bớt thèm ăn, chỉ số đường huyết thấp (GI = 26).

Bưởi chứa các chất chống oxy hóa như phytochemical góp phần giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Bưởi là lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường vì giàu chất xơ giúp no lâu, bớt thèm ăn, chỉ số đường huyết thấp (GI = 26).

Lựu có chỉ số GI thấp, hầu như không làm tăng lượng đường trong máu sau ăn, an toàn với người bệnh tiểu đường. Hạt lựu và nước ép lựu cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học như ellagitannin, anthocyanin, axit hữu cơ, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Lựu có chỉ số GI thấp, hầu như không làm tăng lượng đường trong máu sau ăn, an toàn với người bệnh tiểu đường. Hạt lựu và nước ép lựu cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học như ellagitannin, anthocyanin, axit hữu cơ, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Táo có chỉ số GI là 39. Người tiểu đường có thể ăn một quả mỗi ngày mà không lo ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Táo giàu chất xơ, vỏ táo chứa chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm, no lâu và bớt cảm giác thèm ăn.

Táo có chỉ số GI là 39. Người tiểu đường có thể ăn một quả mỗi ngày mà không lo ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Táo giàu chất xơ, vỏ táo chứa chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm, no lâu và bớt cảm giác thèm ăn.

Xoài nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, song xoài chín có GI là 60 ở mức trung bình. Xoài chín có lượng đường tự nhiên cao, dễ làm tăng đường huyết, do đó người tiểu đường nên hạn chế.

Xoài nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, song xoài chín có GI là 60 ở mức trung bình. Xoài chín có lượng đường tự nhiên cao, dễ làm tăng đường huyết, do đó người tiểu đường nên hạn chế.

Dứa có chỉ số GI là 58, đường tự nhiên và carbs nhiều. Nó còn chứa một lượng lớn đường glucose và saccarose, có thể làm tăng đường huyết nhanh. Người tiểu đường nên ăn 1-2 miếng dứa nhỏ mỗi lần lúc no hoặc kết hợp thực phẩm giàu protein, chất xơ khác. Không uống nước ép dứa vì dễ làm lượng đường trong máu tăng vọt.

Dứa có chỉ số GI là 58, đường tự nhiên và carbs nhiều. Nó còn chứa một lượng lớn đường glucose và saccarose, có thể làm tăng đường huyết nhanh. Người tiểu đường nên ăn 1-2 miếng dứa nhỏ mỗi lần lúc no hoặc kết hợp thực phẩm giàu protein, chất xơ khác. Không uống nước ép dứa vì dễ làm lượng đường trong máu tăng vọt.

Anh Chi (Theo WebMD, Eating Well, Very Well Health)

Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, Bùi Thủy