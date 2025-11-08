Những loại trái cây người mỡ máu cao nên tránh

Ăn sầu riêng, mít, xoài chín, nhãn, vải, các loại trái cây sấy khô có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu, khó kiểm soát mỡ máu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bị mỡ máu cao nên hạn chế ăn những loại trái cây dưới đây để kiểm soát bệnh.

Sầu riêng: 100 g sầu chứa khoảng 150 kcal, 25 g đường, dễ làm tăng triglyceride nếu ăn nhiều. Người bệnh chỉ nên ăn khoảng 1-2 múi nhỏ mỗi tháng để giữ ổn định các chỉ số mỡ máu.

Sầu riêng chứa lượng đường và kcal cao, người bị mỡ máu cao chỉ nên ăn mỗi lần 1-2 múi nhỏ. Ảnh: Đình Diệu

Mít: 165 g mít có hơn 150 calo và 38 g đường. Do lượng đường và calo cao, ăn mít lúc đói có thể làm tăng đường huyết trong máu khiến rối loạn mỡ máu trở nên nghiêm trọng.

Xoài chín: 60 calo và 13,7 g đường trong mỗi 100 g. Đây là loại trái cây dễ làm tăng mỡ máu và đường huyết nếu ăn nhiều. Người bệnh nên chọn xoài xanh hoặc chín vừa để giảm lượng đường, tăng chất xơ, kiểm soát mỡ máu và cân nặng.

Nhãn, vải: Những loại trái cây này giàu calo và đường, mỗi người không nên ăn quá 9 trái vải mỗi ngày, nên kết hợp cùng trái cây ít đường khác để cân bằng dinh dưỡng.

Trái cây sấy khô: Chà là, táo, hồng, nho được loại bỏ nước nên chứa nhiều đường và calo hơn trái cây tươi. Ăn nhiều trái cây sấy khô dễ làm tăng triglyceride trong máu và khó kiểm soát cân nặng. Người bị mỡ máu cao nên chọn trái cây tươi.

Bác sĩ Bình khuyến cáo người bị mỡ máu cao cần chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể thao đều đặn, khám sức khỏe định kỳ. Nên lựa chọn trái cây họ cam quýt và các loại trái mọng, ít đường, giàu chất xơ như bưởi, táo hoặc thanh long vào bữa ăn hằng ngày để hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Thường xuyên bổ sung thêm các tinh chất thiên nhiên như policosanol (GDL-5) từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng giảm cholesterol toàn phần, triglyceride và LDL-cholesterol, tăng HDL-cholesterol, hỗ trợ điều hòa mỡ máu.

Đình Diệu