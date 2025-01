Những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tim, đường ruột

Quả mọng, táo, hạt óc chó, đậu lăng, yến mạch có nhiều chất xơ, chất béo để duy trì vi khuẩn có lợi trong đường ruột, bảo vệ tim mạch.

Hạnh nhân

Hạnh nhân cung cấp chất béo đơn và đa không bão hòa lành mạnh. Món ăn giàu chất xơ này cũng giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn 22-34 g chất xơ mỗi ngày, tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính.

Táo

Táo chứa chất xơ pectin góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cân bằng mức cholesterol trong máu. Chất xơ pectin là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Sức khỏe đường ruột tốt giúp giảm cholesterol xấu.

Quả bơ

Quả bơ có nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim, giảm cholesterol xấu. Loại quả này cũng chứa nhiều chất xơ thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Kali trong quả bơ góp phần điều hòa huyết áp.

Quả bơ giàu calo giúp no lâu, hạn chế ăn vặt các món không bổ dưỡng, kiểm soát cân nặng. Món ăn này cũng giàu chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa như vitamin E và C, cấp ẩm cho da, tăng cường độ đàn hồi, chống lại tác hại của các gốc tự do.

Quả mọng

Quả mọng cũng giàu chất xơ thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Bạn có thể thưởng thức quả mọng riêng hoặc kết hợp sữa chua, bột yến mạch.

Đậu lăng

Thay thế nguồn protein động vật bằng protein thực vật như đậu lăng cũng có lợi cho sức khỏe. Món ăn bổ sung thêm cho cơ thể nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa, tốt cho tim mạch, đường ruột. Chất xơ trong loại đậu này hoạt động như prebiotic - nguồn thức ăn nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột. Người ăn đậu lăng thường xuyên cũng có tác dụng giảm viêm nhiễm, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu.

Quả óc chó

Quả óc chó giàu axit alpha-linolenic (ALA) - loại axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật góp phần giảm mức cholesterol xấu. Món ăn này cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ vi khuẩn đường ruột có lợi phát triển, ngăn ngừa tình trạng viêm trong ruột.

Loại hạt này giàu hợp chất thực vật polyphenol - chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do có hại, giảm căng thẳng oxy hóa. Chúng thúc đẩy chức năng tim, chống lại tình trạng viêm, nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh mạn tính như tim mạch.

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan giúp hạ cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Không nhiều loại thực phẩm chứa beta-glucan. Vì vậy, yến mạch là lựa chọn phù hợp cho người có mức cholesterol cao. Beta-glucan cũng tốt cho đường ruột, nuôi dưỡng các loại vi khuẩn có lợi.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)