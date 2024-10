Những loại thực phẩm tăng cường máu lên não

Cá béo, hạt óc chó, củ cải đường, dâu tây và việt quất chứa omega-3, sắt, magie, vitamin, chất chống oxy hóa hỗ trợ lưu thông máu đến não.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết máu không được bơm đủ lên não gây chóng mặt, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, khó tập trung. Nếu tình trạng kéo dài hoặc nghiêm trọng dễ dẫn đến đột quỵ, tổn thương não vĩnh viễn. Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho não, mạch máu giúp cải thiện tuần hoàn máu, bảo vệ não.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ chứa hàm lượng cao axit béo omega-3, nhất là DHA, EPA. Các chất này có lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm viêm nhiễm, cải thiện lưu thông máu. DHA và EPA bảo vệ các tế bào não, hỗ trợ tư duy, trí nhớ. Omega-3 có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Hạt óc chó chứa axit alpha-linolenic (ALA) - loại omega-3 thực vật, có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng vitamin E, chất chống oxy hóa, hạt óc chó còn hỗ trợ bảo vệ tế bào, ghi nhớ, khả năng tư duy tốt hơn.

Củ cải đường giàu nitrate, khi được tiêu thụ sẽ chuyển hóa thành nitric oxide trong cơ thể. Nitric oxide có tác dụng giãn nở mạch máu, lưu thông máu, giảm huyết áp, có lợi cho sức khỏe tim mạch, tăng hiệu suất tập luyện và sức bền. Ăn củ cải đường còn cải thiện chức năng nhận thức nhờ tăng lưu lượng máu lên não.

Dâu tây giàu vitamin C, flavonoid, chất chống oxy hóa, thúc đẩy tăng cường hệ miễn dịch, có lợi cho tim mạch. Vitamin C duy trì độ đàn hồi của các mạch máu, giảm viêm, trong khi flavonoid thúc đẩy lưu thông máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Các chất chống oxy hóa góp phần ngăn chặn các gốc tự do gây hại, hỗ trợ tuần hoàn máu lên não, giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức.

Việt quất giàu flavonoid, anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào não và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Anthocyanin cải thiện trí nhớ, chức năng nhận thức và có tác dụng tăng cường lưu thông máu bằng cách giãn nở mạch máu, ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. Thường xuyên ăn việt quất làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, bệnh Alzheimer.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo người có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ thiếu máu não nên đi khám sớm. Duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất thiết yếu để cải thiện tuần hoàn máu, bảo vệ sức khỏe não bộ. Tập thể dục đều đặn, vừa sức giúp cơ thể linh hoạt, tốt cho tim mạch. Hít thở sâu để giảm căng thẳng và cung cấp oxy cho não. Bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) thúc đẩy tăng cường máu lên não, giảm nguy đau đầu và sa sút trí nhớ.

Đình Diệu