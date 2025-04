Những loại thực phẩm giúp đại tràng hoạt động tốt

Sữa chua chứa vi khuẩn có lợi, còn quả mọng nhiều vitamin C, K cùng chất xơ hòa tan giúp đại tràng hoạt động tốt hơn.

Đại tràng là cơ quan quan trọng, giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, đào thải chất thải, phòng tránh nhiều bệnh lý mạn tính. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết hệ vi sinh vật trong đại tràng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, tổng hợp vitamin, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố quan trọng duy trì sức khỏe đại tràng.

Sữa chua và các loại thực phẩm lên men

Kim chi, dưa chua, kombucha chứa nhiều probiotic - vi khuẩn có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chúng hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng cường hàng rào bảo vệ niêm mạc đại tràng, ngăn ngừa vi khuẩn có hại phát triển. Một khẩu phần sữa chua nguyên chất mỗi ngày có thể giảm đáng kể các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu thường gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Rau xanh lá đậm

Cải xoăn, rau bina, cải thìa giàu folate, vitamin C, K, chất xơ không hòa tan, giúp tạo khối cho phân, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các bệnh lý khác như túi thừa đại tràng. Các loại rau này còn chứa chất chống oxy hóa sulforaphane có khả năng bảo vệ tế bào đại tràng khỏi tổn thương do gốc tự do.

Quả mọng

Việt quất, dâu tây, mâm xôi giàu chất anthocyanin có khả năng chống viêm và oxy hóa mạnh mẽ, nhờ đó giảm viêm nhiễm trong lòng đại tràng, bảo vệ niêm mạc ruột và ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại trực tràng. Thêm quả mọng vào bữa sáng hoặc ăn nhẹ là cách đơn giản để cải thiện sức khỏe đại tràng.

Sữa chua kết hợp cùng các loại quả mọng góp phần tăng cường sức khỏe đại tràng. Ảnh: Bảo Trần

Tỏi và hành tây

Các hợp chất lưu huỳnh như allicin trong tỏi, hành tây tạo mùi thơm đặc trưng và có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột. Tỏi còn thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, tạo môi trường cân bằng cho hệ tiêu hóa.

Hạt lanh, chia và các loại hạt khác

Các loạt hạt cung cấp chất xơ hòa tan và axit béo omega-3 có lợi cho đại tràng. Chất xơ hòa tan tạo thành gel trong đường ruột, làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tạo cảm giác no lâu. Omega-3 làm giảm viêm, bảo vệ niêm mạc ruột khỏi tổn thương. Chỉ cần 1-2 thìa hạt lanh nghiền hoặc hạt chia mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe đại tràng.

Các loại đậu và đậu lăng

Đây là nguồn cung cấp protein thực vật, giàu chất xơ và kháng tinh bột - loại tinh bột không bị tiêu hóa ở ruột non mà lên men ở đại tràng. Quá trình lên men này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn nuôi dưỡng tế bào niêm mạc ruột, cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ và giảm nguy cơ viêm.

Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên cám giữ nguyên lớp cám và mầm - nơi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ đào thải độc tố khỏi cơ thể.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo mỗi người ăn uống đa dạng thực phẩm, cân đối, đầy đủ dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe tổng thể và sức khỏe đại tràng. Uống đủ nước góp phần làm mềm phân, hỗ trợ quá trình di chuyển thức ăn qua hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón và viêm đại tràng. Người gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng nên đến chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ khám và chỉ định nội soi đánh giá các bất thường.

Người có các vấn đề về dinh dưỡng nên đến khám tại chuyên khoa dinh dưỡng, có thể kiểm tra thành phần cơ thể bằng máy InBody 770 và xét nghiệm vi chất bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (UPLC) để xác định tình trạng thiếu hoặc thừa dinh dưỡng. Dựa trên kết quả, bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, bổ sung vitamin và khoáng chất phù hợp, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bảo Trần