Lợi ích khi ăn dâu tây thường xuyên

Dâu tây ít calo, nhiều chất xơ giúp tăng cảm giác no, chất chống oxy hóa giảm tình trạng viêm, góp phần phòng bệnh mạn tính.

Ít calo, nhiều chất xơ

Chất xơ là một dạng carbohydrate mà cơ thể không thể tiêu hóa, tăng cảm thấy no, tốt cho quá trình giảm cân. Chất xơ trong dâu tây cũng hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe. Người đang ăn kiêng khi thèm ăn vặt nên chọn quả này để không ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân.

Cung cấp nước

Dâu tây nhiều nước, góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Uống đủ nước là điều cần thiết để giảm cân vì nó giúp kiểm soát thèm ăn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy calo hiệu quả hơn. Vitamin C trong dâu tây tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ chữa ho và cảm lạnh thông thường.

Giàu chất chống oxy hóa

Loại quả này cũng dồi dào chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, dẫn đến stress oxy hóa. Cụ thể như anthocyanin và axit ellagic có thể trung hòa các gốc tự do có hại, tạo ra môi trường thuận lợi hơn để đốt cháy calo.

Điều hòa lượng đường trong máu

Dâu tây có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là chúng làm tăng dần lượng đường trong máu. Loại quả này không giống như các loại thực phẩm có GI cao, có thể dẫn đến lượng glucose tăng đột biến nhanh chóng, sau đó là tình trạng sụt giảm và thèm ăn. Ăn quả này thúc đẩy quá trình giải phóng năng lượng đều đặn, điều chỉnh lượng insulin, giảm cảm giác thèm đồ nhẹ không lành mạnh.

Dưới đây là một số món từ dâu tây để vào chế độ ăn uống.

Dâu tây tươi: Thưởng thức dâu tây tươi như món ăn nhẹ lành mạnh. Nên chọn quả màu sắc tươi sáng, rõ nguồn gốc, không có chất bảo quản.

Sinh tố: Xay dâu tây với sữa chua ít béo, một nắm rau bina và một ít nước hoặc sữa để có một ly sinh tố tươi mát, bổ dưỡng. Đây có thể là bữa sáng bổ dưỡng hoặc bữa ăn lành mạnh sau khi tập luyện.

Salad: Thêm dâu tây thái lát vào salad với hỗn hợp rau xanh, hạt, nước sốt giấm nhẹ. Sự kết hợp giữa hương vị ngọt, mặn, cùng với chất xơ, protein trong salad cung cấp năng lượng, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Yến mạch và dâu tây: Thêm dâu tây tươi hoặc đông lạnh vào yến mạch để có bữa sáng ngon miệng. Chất xơ trong yến mạch và chất chống oxy hóa đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, tạo cảm giác no lâu.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)