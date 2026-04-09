Những loại quả tốt cho tim, hỗ trợ cân bằng cholesterol

Táo

Táo chứa chất xơ pectin, góp phần giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Các flavonoid trong thực phẩm này có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương.

Thói quen ăn táo mỗi ngày có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch vành nhờ khả năng tăng cường hoạt động của mạch máu, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trên thành động mạch. Bạn có thể ăn táo như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào salad.