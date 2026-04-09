Những loại quả tốt cho tim, hỗ trợ cân bằng cholesterol

Táo
Táo chứa chất xơ pectin, góp phần giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Các flavonoid trong thực phẩm này có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương.
Thói quen ăn táo mỗi ngày có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch vành nhờ khả năng tăng cường hoạt động của mạch máu, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trên thành động mạch. Bạn có thể ăn táo như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào salad.
Dưa hấu
Dưa hấu vừa cung cấp nước cho cơ thể, có nitrat dồi dào. Citrulline trong dưa hấu chuyển hóa thành oxit nitric và làm giãn mạch máu. Chúng có thể cải thiện huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính liên quan đến bệnh tim mạch.
Quả mọng
Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin - hợp chất tạo nên màu sắc rực rỡ của thực phẩm. Những dưỡng chất này có tác dụng giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, vốn là các yếu tố quan trọng liên quan đến bệnh tim mạch.
Thường xuyên ăn các loại quả mọng có thể cải thiện cholesterol, hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm các chỉ số viêm, từ đó giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Bạn có thể ăn trực tiếp, xay sinh tố hoặc dùng kèm với yến mạch.
Cam quýt
Cam quýt có hàm lượng vitamin C cao, đồng thời chứa flavonoid và chất xơ hòa tan. Sự kết hợp của các hợp chất này có thể giúp giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ bảo vệ mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Quả lựu
Lựu chứa nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những chất này góp phần bảo vệ thành mạch, hỗ trợ lưu thông máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Uống nước ép lựu thường xuyên có thể hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm quá trình oxy hóa gây tổn thương mạch máu. Bạn có thể thêm hạt lựu vào salad, sữa chua hoặc ăn trực tiếp để bổ sung dinh dưỡng.
Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo