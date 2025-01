Những loại quả giúp kiểm soát mỡ máu dịp Tết

Táo, lê, cam, quýt, bưởi cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp giảm nồng độ cholesterol xấu, có tác dụng hạ mỡ máu tự nhiên.

Chuối

Chuối chứa kali, magie, chất xơ, vitamin, khoáng chất, đường tự nhiên như sucrose, fructose, glucose giúp tăng cường hệ miễn dịch. Kali góp phần giảm cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Cam, quýt, bưởi

Các loại quả họ cam quýt dồi dào chất xơ hòa tan và không hòa tan, vitamin C - chất chống oxy hóa có khả năng giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính có hại. Vitamin C còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp. Bác sĩ Đạt khuyến cáo mọi người nên ăn quả tươi thay vì uống nước ép để nhận đầy đủ chất xơ.

Các loại quả ngày Tết có tác dụng hạ mỡ máu. Ảnh: Le Thu Hang

Táo và lê

Táo, lê thơm ngon, dễ ăn, ít calo, không chứa chất béo, cholesterol hay natri. Các loại quả này còn rất giàu chất xơ hòa tan pectin có khả năng giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa. Chất xơ vào trong ruột non sẽ gắn vào các hạt cholesterol không cho chúng xâm nhập vào máu và di chuyển đến bộ phận khác của cơ thể. Pectin được kết hợp với thành phần trong dịch ruột tạo thành hợp chất giống như gel, giúp đi đại tiện dễ dàng. Chất xơ còn tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân hoặc tốt cho người muốn duy trì cân nặng phù hợp.

Dưa hấu

Loại quả này có hơn 90% là nước, hàm lượng chất xơ dồi cung cấp năng lượng cho cơ thể, chống mất nước. Ăn 154 g dưa hấu có thể đáp ứng 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kali, 4% magie và 3% các vitamin B1, B5, B6 một ngày. Vitamin C giúp cơ thể hình thành collagen - protein cần thiết cho làn da khỏe mạnh và tăng cường thị lực. Dưa hấu có chứa nhiều lycopene - một loại carotenoid có tác dụng làm sạch gốc tự do, phòng tránh cholesterol tăng cao.

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A, hỗ trợ ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế mảng bám vào thành mạch máu, phòng tránh xơ vữa động mạch. Ăn nhiều đu đủ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp chất xơ, hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp, mỡ máu.

Bác sĩ Đạt khuyên mọi người nên có chế độ ăn lành mạnh, tăng cường chất xơ từ rau xanh, các loại cá để cung cấp omega 3. Nên cắt giảm đồ ăn chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, thường xuyên tập thể dục.

Ly Nguyễn