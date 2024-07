Những loại quả giúp giảm huyết áp

Quả bơ, chuối, dâu tây, việt quất, kiwi giàu vitamin, cung cấp khoáng chất như kali giúp giảm lượng natri trong cơ thể, cân bằng huyết áp.

Các loại quả còn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Người bị tăng huyết áp ăn thường xuyên 4 quả dưới đây hỗ trợ kiểm soát bệnh.

Chuối

Chuối giàu kali có tác dụng kiểm soát tình trạng tăng huyết áp, giảm tác động của natri trong cơ thể, hạn chế căng thẳng ở thành mạch máu. Kali hoạt động như chất điện giải đem đến nhiều lợi ích cho người vừa tập luyện xong, giảm chuột rút và đau cơ.

Vitamin, chất chống oxy hóa như flavonoid góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa, tim mạch. Thực phẩm này cũng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Hàm lượng calo thấp, chất xơ cao giúp chuối trở thành món ăn nhẹ lành mạnh. Chất xơ từ rau quả tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giữ dáng. Làm sinh tố bơ chuối, kết hợp cùng chocolate dừa cho bữa sáng hoặc ăn nguyên quả trong bữa nhẹ đều ngon miệng.

Bơ

Quả bơ chứa chất xơ, chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe tim mạch và tổng thể. Bổ sung bơ vào chế độ ăn thường xuyên góp phần cải thiện lượng lipid trong cơ thể, giảm cholesterol toàn phần. Loại quả này còn cung cấp kali có tác dụng giảm huyết áp. Sự cân bằng giữa tăng kali và giảm natri hỗ trợ điều trị huyết áp cao.

Nhiều chất dinh dưỡng trong quả bơ tác động tích cực đến đường tiêu hóa. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh tăng cường chức năng miễn dịch, chống viêm, chống lại nhiều bệnh mạn tính. Người ăn bơ và nhiều rau quả khác, ít thực phẩm tinh chế hơn có thể giữ cân nặng hợp lý, tránh béo bụng.

Quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây... chứa chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa. Chất chống oxy hóa anthocyanin có thể làm tăng mức oxit nitric trong máu, thư giãn các mạch máu, nhờ đó huyết áp được kiểm soát tốt.

Kiwi

Kiwi cung cấp vitamin C, kali dồi dào có khả năng giảm huyết áp ở người bình thường và bệnh nhân cao huyết áp. Chế độ ăn uống nhiều natri là nguyên nhân lớn gây tăng huyết áp. Kali giúp giảm lượng natri thông qua đường nước tiểu. Khoáng chất này còn giảm căng thẳng trong thành mạch máu nhờ vậy huyết áp được cân bằng.

Kiwi giàu chất xơ, có thể ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy và nhiều vấn đề về đường ruột khác. Vitamin E là chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ da khỏi tình trạng thoái hóa.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)