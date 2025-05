Những dưỡng chất tốt cho mắt của trẻ

Trẻ thiếu vitamin A có thể mắc bệnh quáng gà, nhuyễn giác mạc, còn vitamin C, E, lutein và zeaxanthin giúp ngăn tổn thương vùng mắt.

Chế độ ăn uống cân bằng rất cần thiết cho mắt của trẻ, ngăn ngừa bệnh về mắt. Đặc biệt một số dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị lực.

Vitamin A cần thiết cho chức năng võng mạc và thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến nhiều bệnh về mắt như nhuyễn giác mạc và quáng gà. Vitamin này có nhiều trong các loại rau củ quả màu cam bao gồm cà rốt, củ dền, khoai lang, bí đỏ và quả mơ.

Vitamin C là chất chống oxy hóa có trong các loại quả họ cam quýt như cam, quýt, bưởi và chanh. Nó cũng có trong quả đào, ớt chuông đỏ, cà chua và dâu tây. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa những thay đổi ở mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Vitamin D được tạo ra khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngoài có vai trò với hệ miễn dịch khỏe, xương, bổ sung vitamin D cho trẻ còn hỗ trợ chức năng của dây thần kinh thị giác. Lòng đỏ trứng, nấm, cá hồi, sữa và ngũ cốc tăng cường là những thực phẩm tăng lượng vitamin D cho trẻ.

Vitamin E có trong quả bơ, hạnh nhân và hạt hướng dương. Nó có vai trò trong việc duy trì sức khỏe của mắt.

Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa có trong sắc tố của rau lá xanh cùng các loại thực phẩm có màu sắc rực rỡ khác. Chúng có tác dụng bảo vệ điểm vàng - vùng mắt cung cấp độ phân giải thị lực tốt nhất.

Lutein cùng zeaxanthin còn đóng vai trò quan trọng trong vùng hoàng điểm, nằm ở phía sau mắt. Hoàng điểm rất cần thiết cho thị lực. Các loại rau có hàm lượng chất chống oxy hóa này cao nhất là cải xoăn, rau bina, rau diếp, củ cải, bông cải xanh. Trứng cũng có chứa lượng các chất chống oxy hóa này.

Taurine có thể giảm tổn thương do stress, đặc biệt là tổn thương do stress oxy hóa, phát sinh ở võng mạc. Ngoài ra, nó còn có thể bảo vệ chức năng võng mạc khỏi viêm nhiễm, do đó làm giảm mỏi mắt. Các nguồn chính của taurine là thực phẩm động vật như thịt, cá và sữa.

Choline là chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tổng thể. Choline tham gia vào quá trình tạo ra acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với chuyển động của mắt và sản xuất nước mắt. Nó cũng góp phần vào tính toàn vẹn về mặt cấu trúc của các tế bào và nước mắt trên bề mặt nhãn cầu. Thiếu choline có liên quan đến nhiều vấn đề về mắt, bao gồm xuất huyết võng mạc, bệnh tăng nhãn áp, chứng khô mắt.

Kẽm được võng mạc sử dụng để bảo vệ khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Khoáng chất này có trong các loại thực phẩm như đậu, các loại đậu, thịt đỏ nạc, gia cầm và ngũ cốc tăng cường.

Bảo Bảo (Theo Times of India)