Những đồ uống cung cấp năng lượng cho cơ thể

Cà phê

Cà phê có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ không quá 400 mg caffeine mỗi ngày (tương đương 2-5 cốc). Ngoài caffeine, cà phê có chất chống oxy hóa, ít calo góp phần giảm nguy cơ béo phì, tim mạch, ung thư. Chất chống oxy hóa trong đồ uống có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, viêm, chuyển hóa - tất cả đều liên quan đến phát triển bệnh tiểu đường type 2.

Caffeine là một trong số ít các chất tự nhiên có khả năng đốt cháy chất béo hiệu quả, giảm mỡ trong cơ thể, hỗ trợ duy trì vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, caffeine có thể ảnh hưởng đến mức huyết áp. Do đó, những người có huyết áp không ổn định có thể cần hạn chế đồ uống này.

Tùy theo sở thích cá nhân, bạn có thể bổ sung nguồn năng lượng vào cà phê bằng cách thêm các loại thực phẩm có calo như một ít sữa ít béo, kem hoặc một thìa đường.

Trà

Hầu hết các loại trà đều có caffeine giúp tỉnh táo để học tập và làm việc hiệu quả. Trà có chứa chất chống oxy hóa gọi là flavonoid hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do - yếu tố góp phần gây ra bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư.

Trà xanh giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, góp phần chống lại suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Các hợp chất chống viêm trong trà xanh như EGCG có tác dụng làm giãn và giảm viêm mạch máu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa trong trà đen rất hữu ích trong việc giảm viêm, bảo vệ tế bào không bị hư hại.

Người nhạy cảm với caffeine có thể chọn trà dâm bụt. Trà có vị chua thơm ngon, chứa nhiều flavonoid góp phần giảm cholesterol xấu, chất béo trung tính, cân bằng huyết áp.

Sữa

Một cốc sữa cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm protein, canxi, vitamin A và D, nhiều vitamin B (niacin, axit pantothenic, riboflavin và niacin). Canxi cần thiết để xây dựng, duy trì xương chắc khỏe, vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi từ thực phẩm. Sự kết hợp giữa carbohydrate, protein trong đồ uống mang lại cảm giác no, có tác dụng giảm cân. Carbohydrate cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động tốt. Ưu tiên sữa ít béo và không béo để kiểm soát lượng calo.

Nước ép cam

240 ml nước cam nguyên chất cung cấp 120 calo, 21 g đường tự nhiên từ loại trái cây này. Đồ uống còn giàu vitamin C, flavonoid hesperidin. Nước cam có chứa hesperidin hỗ trợ giảm huyết áp ở người lớn.

Không nên uống nước cam khi đói bởi lượng vitamin C trong cam có thể tương tác với axit trong dạ dày, gây viêm loét nếu tiêu thụ lượng lớn. Tránh uống trước khi ngủ vì ảnh hưởng đến thận, nguy cơ dư thừa khoáng chất, gây sỏi. Uống nước cam vào buổi tối còn dễ gây tiểu đêm, làm mất ngủ, axit trong cam ảnh hưởng đến men răng.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)