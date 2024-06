6 đồ uống giàu chất chống oxy hóa

Nước ép lựu, trà xanh, cà phê giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Gốc tự do là các phân tử oxy không ổn định trong cơ thể làm tổn hại tế bào dẫn đến lão hóa và bệnh tật, trong đó có ung thư. Các chất chống oxy hóa phổ biến bao gồm vitamin C, E, beta-carotene, selen... Dưới đây là các đồ uống chứa chất này.

Trà xanh

Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân, điều chỉnh lượng đường trong máu. Các hợp chất chống viêm trong trà xanh như EGCG có tác dụng làm giãn và giảm viêm mạch máu.

Uống loại trà này còn cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, góp phần chống lại suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, bệnh thoái hóa thần kinh. Trà xanh cũng chứa caffein, L-theanine (một loại axit amin) có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng, tăng cường sản xuất dopamine và serotonin.

Nước ép lựu

100 ml nước ép lựu có khoảng 2,1 mmol hàm lượng chất chống oxy hóa. Lựu giàu polyphenol, chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm làm giảm tỷ lệ phát triển bệnh tim. Polyphenol cũng góp phần giảm căng thẳng oxy hóa, hạ huyết áp. Vitamin K có vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương.

Nước ép lựu hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy với insulin, chống viêm và nhiều yếu tố khác liên quan đến hội chứng chuyển hóa. Axit ellagic là loại phenol tự nhiên chống oxy hóa được tìm thấy trong lựu có tác dụng giảm viêm xương khớp.

Nước ép nho

Nước ép nho chứa nhiều polyphenol tương tự (như resveratrol) hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 100 ml nước ép nho cung cấp khoảng 1,2 mmol chất chống oxy hóa. Không giống như rượu vang, sử dụng đồ uống này không dẫn đến những tác dụng phụ tiêu cực như cảm giác nôn nao, nhức đầu.

Ca cao nóng

Ca cao chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, điều chỉnh huyết áp, giảm nguy cơ ung thư, bớt căng thẳng, lo âu. Khi uống ca cao nóng, lượng endorphin - loại hormone giảm căng thẳng, tiết ra trong não, tạo cảm giác hưng phấn, hạnh phúc. Ca cao nóng nguyên chất (không chứa đường và sữa) còn có tác dụng giảm cân.

Cà phê

Caffeine trong cà phê kích thích hệ thần kinh trung ương với khả năng chống lại mệt mỏi, tăng mức năng lượng. Đồ uống này cũng giàu chất chống oxy hóa, ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, viêm, chuyển hóa.

Không nên thêm đường vào cà phê vì tăng nguy cơ tích tụ chất béo, dễ phát triển thành bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Không nên sử dụng đồ uống này lúc đói vì dễ kích thích axit trong dạ dày, gây ợ nóng, tiêu chảy, nôn nao, nóng rát ở ngực.

Nước cam

Nước cam giàu vitamin C, carotenoid và flavonoid, hesperidin - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, với đặc tính chống viêm và chống ung thư. 100 ml nước cam chứa 0,64 mmol chất chống oxy hóa.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)