Những điều cần biết về vitamin D

Người lớn nên bổ sung 600 IU vitamin D mỗi ngày, tiếp xúc ánh nắng 20-30 phút giúp cơ thể tổng hợp dưỡng chất này hiệu quả.

Vitamin D rất quan trọng với sức khỏe xương và miễn dịch. Nắm rõ cách bổ sung hợp lý giúp mỗi người duy trì sức khỏe tốt hơn.

Người trưởng thành cần khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày

Khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày thường đủ để duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ các chức năng thiết yếu khác. Mọi người nên tuân theo khuyến nghị hoặc tham khảo bác sĩ trước khi tăng lượng vitamin D nạp vào cơ thể.

Phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày giúp tổng hợp vitamin D

Ánh nắng mặt trời là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất. Tiếp xúc nắng 20-30 phút mỗi ngày, để mặt, tay, chân trực tiếp dưới ánh sáng buổi sáng hoặc chiều mà không bôi kem chống nắng, giúp cơ thể tổng hợp vitamin D hiệu quả. Kem chống nắng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV nhưng đồng thời làm giảm khả năng sản xuất vitamin D, vì vậy cần sử dụng hợp lý. Các loại thực phẩm cũng cung cấp vitamin D gồm cá béo (cá hồi, cá thu, cá ngừ), sữa, trứng và nấm.

Đảm bảo lượng magie khi nạp vitamin D

Vitamin D cần magie để phát huy tác dụng tối ưu trong cơ thể. Khi bổ sung nhiều vitamin D, lượng magie cũng cần đủ, vì vitamin D làm tăng nồng độ canxi trong máu, còn magie giúp điều chỉnh canxi, ngăn canxi dư thừa gây căng cơ, rối loạn nhịp tim và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Một số thuốc ảnh hưởng hấp thụ dinh dưỡng

Dù đang dùng thực phẩm bổ sung vitamin D, bạn vẫn cần lưu ý các loại thuốc đang sử dụng. Một số thuốc có thể ảnh hưởng khả năng hấp thụ vitamin D. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể.

Khi nồng độ vitamin D trong cơ thể thấp, người lớn thường mệt mỏi, yếu cơ, dễ nhiễm trùng, thay đổi tâm trạng, trầm cảm, rụng tóc và vết thương chậm lành. Người lớn cũng có nguy cơ mất mật độ xương, dẫn đến gãy xương hoặc đau nhức mãn tính ở khớp và lưng dưới. Trẻ em thiếu vitamin D có thể bị còi xương, xương mềm và chậm phát triển. Các triệu chứng thường không rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề khác. Xét nghiệm máu có thể xác định tình trạng thiếu hụt.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)