Những điều cần biết về đột quỵ

Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, điều trị được nếu phát hiện các triệu chứng sớm và cấp cứu kịp thời.

Đột quỵ xảy ra do thiếu máu cung cấp cho một khu vực trong não. Tình trạng thiếu nguồn cung cấp máu dẫn đến chết tế bào não, gây mất một số chức năng. Bệnh nhân đột quỵ cần được can thiệp y tế khẩn cấp, điều trị chậm trễ thì nguy cơ cao tổn thương não vĩnh viễn. Dưới đây là một số điều cần hiểu rõ về đột quỵ.

Đột quỵ không chỉ do cục máu đông

Cục máu đông hình thành trong não, cản trở lưu lượng máu cục bộ. Thông thường hơn, chúng hình thành trong các mạch máu ở cổ hoặc trong tim. Ngoài nguyên nhân do cục máu đông, đột quỵ có thể xảy ra do vỡ mạch máu, dẫn đến chảy máu trong não. Loại này khiến mạch máu bong ra, làm tắc nghẽn các mạch máu nối với não. Chụp CT hoặc MRI não có thể giúp bác sĩ chẩn đoán tình trạng.

Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi

Dù tỷ lệ đột quỵ tăng theo tuổi tác nhưng mọi người, kể cả trẻ nhỏ đều có nguy cơ. Thực tế, có nhiều ca đột quỵ vẫn xảy ra ở những người dưới 45 tuổi. Các yếu tố nguy cơ khác nhau ở từng nhóm tuổi.

Đột quỵ không hiếm gặp

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO), tỷ lệ đột quỵ đang tăng nhanh ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn tật trên thế giới.

Bệnh có thể phòng ngừa

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến đột quỵ thường do các yếu tố nguy cơ mạch máu. Những yếu tố này bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, béo phì. Kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể phát hiện các bệnh này và điều trị. Bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh phòng ngừa đột quỵ bằng cách thay đổi lối sống, tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và dùng thuốc phù hợp.

Bệnh có thể điều trị nếu phát hiện sớm

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi cục máu đông, chiếm phần lớn các ca đột quỵ. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện trong vòng 4,5 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Trong trường hợp này, sử dụng thuốc làm tan cục máu đông có thể ngăn ngừa tình trạng nặng, giảm tổn thương tế bào não do cục máu đông gây ra.

Có thể nhận biết các triệu chứng

Một số triệu chứng thường gặp cảnh báo đột quỵ bao gồm méo mặt, yếu hay liệt ở cánh tay và chân, nói ngọng hoặc khó nói. Một số triệu chứng khác có thể đi kèm như thị lực giảm sút, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, buồn nôn, nôn ói... Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh cần khi khám ngay.

Đột quỵ khác với động kinh

Đột quỵ và động kinh là hai tình trạng thần kinh khác nhau. Đột quỵ xảy ra do lượng máu cung cấp lên não đột ngột tắc nghẽn hoặc chảy máu trong não. Động kinh là tình trạng thay đổi về thể chất hoặc hành vi do sự phóng điện bất thường trong não. Cơn động kinh cũng có khả năng xảy ra do đột quỵ.

