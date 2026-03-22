Những dấu hiệu tăng huyết áp dễ bị bỏ qua

Đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, chảy máu cam, nhìn mờ là những dấu hiệu cảnh báo tăng huyết áp nhưng dễ nhầm lẫn với các bệnh khác.

Tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, xảy ra khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho tim, não, thận, mắt, mạch máu gây suy tim, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy thận...

Theo khuyến cáo mới nhất của Hội tim mạch Mỹ (AHA - 2025), tăng huyết áp được xác định khi chỉ số huyết áp tâm thu > 129 mmHg, huyết áp tâm trương > 79 mmHg. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo bệnh thường bị bỏ qua.

Đau đầu, chóng mặt

Tăng huyết áp có thể gây đau đầu, chóng mặt đột ngột, cơn đau thường xuất hiện ở vùng chẩm, trán đôi khi kèm cảm giác căng cứng vùng gáy. Khi huyết áp tăng cao, áp lực lên thành mạch máu não gia tăng quá mức gây rối loạn cơ chế tự điều hòa, ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não. Theo bác sĩ Bình, phần lớn tần suất, cường độ và biểu hiện của đau đầu do tăng huyết áp tương tự cơn đau đầu thông thường.

Đau đầu có thể là dấu hiệu của tăng huyết áp. Ảnh được tạo bởi AI

Tim đập nhanh

Huyết áp tăng làm gia tăng sức cản dòng máu trong lòng mạch. Tim phải co bóp mạnh hơn để duy trì lưu lượng máu đến các cơ quan. Hậu quả là tim đập nhanh bất thường, đôi khi kèm theo cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực.

Tê tay chân

Tăng huyết áp ảnh hưởng đến sự co giãn thành mạch, cộng thêm tình trạng xơ vữa động mạch có thể làm cứng thành mạch hoặc hẹp lòng mạch, dẫn đến giảm lượng máu nuôi đến các cơ quan. Nếu ảnh hưởng mạch máu tứ chi sẽ gây nên triệu chứng tê tay chân.

Chảy máu cam

Tăng huyết áp làm tăng áp lực trong các mao mạch nhỏ ở niêm mạc mũi, khiến chúng dễ bị vỡ gây chảy máu cam. Dấu hiệu này dễ bị nhầm với cảm lạnh, viêm mũi, dị ứng hoặc chấn thương mũi nhẹ, vì các tình trạng này cũng có thể gây chảy máu cam.

Mệt mỏi, khó thở

Khi huyết áp tăng, tuần hoàn máu không ổn định, cơ thể dễ rơi vào trạng thái suy kiệt, thiếu năng lượng, mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi. Tình trạng này ảnh hưởng chức năng tim và phổi, người bệnh cảm thấy nặng ngực, khó thở khi gắng sức hoặc khi nằm.

Nhìn mờ, xuất huyết kết mạc mắt

Áp lực máu trong lòng mạch cao khiến các mao mạch mỏng dưới kết mạc bị vỡ. Khi tình trạng tăng huyết áp kéo dài, gây tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, dẫn đến suy giảm thị lực, mờ mắt, nhìn đôi... Biểu hiện ở mắt có thể bị nhầm với các bệnh như cận thị, viêm kết mạc hoặc mỏi mắt do sử dụng màn hình.

Bác sĩ Bình khuyến cáo mọi người nên được tầm soát huyết áp hằng năm. Người trên 30 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh thận, bệnh tim mạch hoặc tiền sử gia đình tăng huyết áp nên được theo dõi thường xuyên hơn. Để phòng bệnh, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, giảm muối, tăng cường rau xanh, kiểm soát cân nặng, giảm stress, vận động đều đặn...

Đình Diệu