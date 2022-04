Những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết dạ dày

Thay đổi sắc tố da, đi ngoài phân có màu đen, cơ thể thiếu máu… là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị xuất huyết dạ dày.

Xuất huyết dạ dày là tình trạng chảy máu xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trong thực quản, dạ dày hoặc phần trên của ruột non. Đây là triệu chứng của rối loạn tiềm ẩn và có thể nghiêm trọng. Xuất huyết dạ dày có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa điển hình.

Phân đen, hắc ín, mùi tanh hôi

Máu trong phân có thể là do chảy máu ở đường tiêu hóa trên hoặc dưới, màu sắc của máu có thể giúp xác định nguồn gốc của máu. Theo nguyên tắc chung, máu càng sẫm màu thì nguồn máu chảy càng cao, thường là ở đường tiêu hóa trên. Đường tiêu hóa trên bao gồm miệng, thực quản, dạ dày và phần trên của ruột non.

Nếu là chảy máu đỏ tươi thì đây thường là dấu hiệu của chảy máu ở đường tiêu hóa dưới. Phần này bao gồm đoạn cuối ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Tuy nhiên cần phân biệt tiêu phân đen do một số loại thức ăn (như huyết, tiết canh) hoặc uống một số loại thuốc làm tiêu phân đen (như thuốc sắt, bismuth...)

Chất nôn có màu đỏ hoặc tươi giống bã cà phê

Nguyên nhân gây ra chất nôn giống bã cà phê có thể bắt nguồn từ việc bạn bị loét dạ dày tá tràng, giãn tĩnh mạch thực quản... Thông thường bạn sẽ có các biểu hiện như chướng bụng, buồn nôn, cảm giác có mùi tanh lợm ở miệng, trong máu có thể lẫn thức ăn giống bã cà phê. Nôn ra máu dù ở tình trạng nào cũng rất nguy hiểm, cần được chăm sóc y tế và điều trị.

Cơn đau xuất hiện như chuột rút có thể cho biết bạn bị xuất huyết dạ dày. Ảnh: freepik

Co thắt dạ dày

Cơn đau xuất hiện ở vùng thượng dạ dày, quặn từng cơn, cường độ cao dần, có cảm giác như chuột rút ở bụng khiến bạn cảm thấy khó chịu. Cơn đau có thể xuất hiện lúc đói, sau ăn hoặc khi căng thẳng tâm lý, stress. Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho biết bạn có thể bị loét dạ dày.

Đi ngoài ra máu

Đi ngoài ra máu đỏ tươi thường là dấu hiệu cho biết bạn có thể bị chảy máu ở hậu môn, trực tràng hoặc ruột kết, tất cả đều là những phần cuối của đường tiêu hóa. Trong hầu hết các trường hợp, máu đỏ tươi cho thấy chảy máu ở đại tràng dưới hoặc trực tràng, trong khi máu đỏ sẫm hơn là dấu hiệu chảy máu ở ruột non hoặc đại tràng trên. Máu đen hoặc đỏ đen thường liên quan đến xuất huyết dạ dày hoặc các cơ quan khác trong hệ tiêu hóa.

Cần tìm đến bác sĩ ngay nếu gặp tình trạng nôn ra máu. Ảnh: freepik

Thiếu máu dẫn đến chóng mặt hoặc ngất xỉu

Thiếu máu do thiếu sắt ở người lớn được cho là kết quả của mất máu mạn tính từ đường tiêu hóa. Chảy máu đường tiêu hóa lượng ít, rỉ rả thường không có triệu chứng rõ ràng chỉ biểu hiện như thiếu máu do thiếu sắt hoặc có máu ẩn trong phân.



Thiếu máu do thiếu sắt thường là kết quả của xuất huyết tiêu hóa mạn tính. Việc điều trị và tiên lượng của những bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt hoặc máu ẩn trong phân phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể và các yếu tố nguy cơ khi bác sĩ thực hiện nội soi và làm các xét nghiệm chẩn đoán.

Các dấu hiệu khác như chóng mặt, hoa mắt, choáng váng. Khi thấy những bất thường như chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, da xanh xao, móng gãy hoặc mất bóng, bạn nên nghĩ đến cơ thể đang thiếu máu và căn nguyên của tình trạng này có thể xuất phát từ xuất huyết tiêu hóa.

Anh Chi