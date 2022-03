Những biện pháp ngăn ngừa đau nửa đầu

Ngủ đủ, tránh xa tiếng ồn lớn, điều chỉnh lượng caffeine sẽ giúp chứng đau nửa đầu không tái diễn.

Đau nửa đầu mà là bệnh thần kinh đặc trưng bởi các cơn đau đầu tái phát, cường độ đau thường nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể có các triệu chứng khác về thị giác, cảm giác, vận động. Nếu kiểm soát được chứng đau nửa đầu thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Theo các chuyên gia, chứng đau nửa đầu thường có nhiều yếu tố khởi phát, một số trong đó liên quan đến lối sống. Nếu thuốc trị đau nửa đầu gây ra tác dụng phụ hoặc không có hiệu quả thì thay đổi lối sống có thể là giải pháp tối ưu. Dưới đây là một số biện pháp góp phần ngăn ngừa chứng đau đầu tại nhà.

Ngủ đủ

Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đau nửa đầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) khuyên người lớn nên ngủ đủ giấc mỗi đêm từ 7 giờ trở lên. Nếu khó ngủ, thường xuyên ngủ ngáy thì bạn nên tìm gặp bác sĩ để có hướng điều trị.

Một số điều chỉnh trong phòng ngủ giúp cải thiện giấc ngủ như giảm ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải... Bạn nên hạn chế uống caffeine, rượu vào cuối ngày và không nên ăn ngay trước khi đi ngủ. Nhiều người nhận thấy rằng việc tạo ra thói quen nhất quán vào ban đêm rất có ích. Bạn có thể tắt tivi và các thiết bị khác một giờ trước khi đi ngủ, đặt điện thoại xa nơi ngủ, đọc hoặc nghe nhạc nhẹ.

Ngủ đủ giấc khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm có thể giảm đau đầu. Ảnh: Freepik

Thay đổi chế độ ăn uống

Một số người bị đau nửa đầu sau khi ăn sôcôla, các sản phẩm từ đậu nành, thực phẩm chứa nitrat, bột ngọt hoặc màu thực phẩm. Vì thực phẩm có chứa nhiều thành phần nên khó xác định được thành phần nào gây ra chứng đau nửa đầu. Do vậy, bạn chú ý ghi lại nhật ký thực phẩm sử dụng hằng ngày, liều lượng tiêu thụ để biết cơn đau nửa đầu thường xuất hiện khi bạn đã ăn món ăn nào.

Tránh xa mùi và âm thanh kích hoạt

Mùi hương mạnh như các chất tẩy và mỹ phẩm có thể gây ra chứng đau nửa đầu, tiếp xúc lâu với khói cũng có thể kích thích cơn đau. Trường hợp không thể tránh được những tác nhân kích thích hoàn toàn, bạn có thể cảm thấy đỡ hơn bằng cách bịt mũi, đeo khẩu trang N95 hoặc thoa dầu bạc hà lên trán và thái dương.

Tiếng ồn lớn và một số âm thanh nhất định cũng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dành thời gian để thiền trong im lặng có thể làm giảm đáng kể tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn đau nửa đầu. Do đó, bạn có thể dành ra 10 phút mỗi ngày để thiền khi thấy quá tải.

Cầm điện thoại gần tai trong thời gian dài hoặc đeo tai nghe cũng có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu. Lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia là mở loa khi nghe những cuộc điện thoại dài và hạn chế đeo tai nghe quá lâu.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng là nguyên nhân phổ biến liên quan đến chứng đau nửa đầu. Tránh hoàn toàn những tình huống căng thẳng rất khó, vì vậy, bạn nên sử dụng các kỹ thuật có thể quản lý chúng tốt hơn. Tập thể dục, viết nhật ký, tham gia vào hội, nhóm giúp bạn tìm những thứ phù hợp nhất với bản thân và dành thời gian cho nó mỗi ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian cho bản thân sau những sự kiện đặc biệt căng thẳng để giảm bớt áp lực.

Điều chỉnh lượng caffeine

Caffeine là thành phần trong một số loại thuốc trị đau nửa đầu không kê đơn kê bởi vì caffeine có thể giúp kiểm soát và ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, đối với một số người, uống caffeine lại là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu.

Rượu, bia cũng có thể là nguyên nhân gây đau đầu. Ảnh: Shutterstock

Caffeine là một chất co mạch (thu hẹp các mạch máu) và chứng đau nửa đầu có liên quan đến giãn mạch. Nếu cơ thể bạn đã quen với sự co mạch do cafein gây ra, các cơ chế kiểm soát mạch máu tự nhiên của bạn sẽ điều chỉnh theo điều đó.

Lời khuyên cho bạn là nên lắng nghe cơ thể. Nếu bạn có thể dung nạp caffeine, tốt nhất là nên giữ cho lượng caffeine ở mức giới hạn đó. Còn nếu cảm thấy rằng tiêu thụ caffeine có xu hướng gây ra chứng đau nửa đầu thì cân nhắc đơn giản là tránh hoàn toàn. Cà phê, sôcôla, cacao và trà đều chứa caffeine.

Tránh đèn sáng

Đèn sáng có thể gây ra chứng đau nửa đầu hoặc làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn. Nếu bạn cảm thấy ánh đèn xung quanh quá sáng thì cân nhắc đeo kính râm hoặc giảm độ sáng đèn khi có thể.

Điều thú vị là ánh sáng, cụ thể là ánh sáng xanh có thể có lợi ích điều trị và liệu pháp ánh sáng đã được nhiều người chú ý vì có khả năng ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Mặc dù cần phải nghiên cứu thêm để xác định hiệu quả của liệu pháp này nhưng việc thay thế một số nguồn sáng xung quanh nhà bằng bóng đèn xanh có thể là hình thức chăm sóc phòng ngừa đau đầu hiệu quả lại rẻ tiền.

Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể

Chứng đau nửa đầu có liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ, bao gồm cả việc tiếp xúc với nóng và lạnh. Bạn có thể cố gắng kiểm soát nhiệt độ môi trường hoặc ăn mặc sao cho tránh bị quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu bạn cảm thấy cơn đau nửa đầu đang tiếp diễn hoặc đã tiếp xúc với một trong những tác nhân gây ra triệu chứng này thì có thể sử dụng một túi nước đá trên cổ, vai hoặc trán để giảm nguy cơ phát triển cơn đau nửa đầu toàn phát.

Anh Chi (Theo Very well Health)