Những biến chứng của ung thư phổi có thể gây tử vong

Khối u ác tính ở phổi có thể phát triển, lan rộng hoặc gây nhiễm trùng huyết, thuyên tắc phổi dẫn đến tử vong.

Ung thư phổi xảy ra khi khối u ác tính hình thành trong phổi, phát triển nhanh, xâm lấn, chèn ép các cơ quan xung quanh và di căn tới các cơ quan khác trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Triệu chứng ung thư phổi gồm ho ra máu, đau ngực âm ỉ, tăng khi ho hay hít sâu... Tỷ lệ tử vong xảy ra do nhiều nguyên nhân những chủ yếu do khối u lan rộng và phát triển.

Tính chất của khối u

Số lượng tế bào ung thư, kích thước khối u ác tính trong cơ thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót của người bệnh. Khối u ở phổi và những nơi khác trong cơ thể phát triển quá mức khiến các cơ quan ngừng hoạt động.

Kích thước và số lượng tế bào ung thư ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong do bệnh. Ảnh: Anh Chi

Nhiễm trùng

Nhiễm trùng là một trong nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân ung thư nói chung, bao gồm cả ung thư phổi. Ung thư phổi gây viêm phổi, nhiễm trùng huyết, giảm chất lượng sống, ảnh hưởng tính mạng người bệnh.

Biến chứng của bệnh di căn

Ở giai đoạn 4 của ung thư phổi, tế bào ung thư di căn đến các bộ phận khác của cơ thể và làm tắc nghẽn một trong những cơ quan. Lúc này, ung thư cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan đó và gây ra các biến chứng.

Ví dụ, ung thư phổi di căn lên não ảnh hưởng đến khả năng đi lại, nói chuyện và nuốt của một người hoặc gây ra đột quỵ xuất huyết não. Nếu ung thư phổi đã xâm nhập vào hệ thần kinh thì có thể xâm nhập vào dịch não tủy. Ung thư phổi di căn đến gan sẽ cản trở khả năng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể của cơ quan này khiến độc tố tích tụ, dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tế bào ung thư có thể lan đến màng ngoài tim, gây chảy máu, chèn ép các cơ quan này.

Xuất huyết phổi

Xuất huyết phổi hay chảy máu vào phổi xảy ra với tỷ lệ thấp nhưng khả năng gây tử vong cao. Ho ra máu là triệu chứng chính của xuất huyết phổi, thường khiến người bệnh khó thở, ngạt thở, chóng mặt và tử vong.

Thuyên tắc phổi

Cục máu đông ở chân còn được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), có nguy cơ vỡ cao, sau đó di chuyển đến phổi (thuyên tắc phổi). Triệu chứng thuyên tắc phổi gồm khó thở, đau dữ dội, huyết áp thấp, tử vong.

Tổn thương phế nang lan tỏa

Phế nang là các túi trong phổi, nơi oxy và carbon dioxide được trao đổi. Nhiễm trùng và viêm thường làm hỏng các cấu trúc giống như quả bóng này, làm suy hô hấp, tử vong.

Các nguyên nhân khác có thể gây tử vong do ung thư phổi như giảm số lượng bạch cầu, viêm phổi do xạ trị. Ngoài các biến chứng của ung thư phổi, người bệnh cũng có nguy cơ mắc các bệnh lý và rối loạn khác bao gồm đau tim, tức ngực, khó thở, làm giảm chất lượng sống.

Anh Chi (Theo Very Well Health)