Những bệnh lý có thể khiến bạn mất cảm giác đói

Căng thẳng, rối loạn tiêu hóa thường ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn song đây cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh như suy giáp, trầm cảm, ung thư.

Nhiễm trùng

Các bệnh do virus như cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm phổi có thể làm giảm cảm giác thèm ăn. Các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và mất khứu giác khiến thức ăn kém hấp dẫn, gây chán ăn.

Các vấn đề về đường tiêu hóa

Các rối loạn tiêu hóa như táo bón hoặc trào ngược dạ dày thực quản có thể làm giảm cảm giác thèm ăn. Axit trào ngược gây buồn nôn, đầy hơi, thay đổi khẩu vị và làm gián đoạn tín hiệu giữa não và ruột. Ngoài ra, đau bụng do bệnh đường tiêu hóa cũng khiến người bệnh khó chịu, không muốn ăn.

Mang thai

Trong ba tháng đầu thai kỳ, nhiều phụ nữ bị buồn nôn, nôn mửa hoặc chán ăn, thường gọi là ốm nghén. Tình trạng này là hệ quả của sự thay đổi nội tiết tố và ở một số người có thể kéo dài suốt thai kỳ.

Bệnh Addison

Suy tuyến thượng thận hay bệnh Addison khiến cơ thể sản sinh ra lượng hormone aldosterone và cortisol không đủ nhu cầu cần thiết. Chán ăn thường là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh này kèm buồn nôn, đau bụng.

Suy giáp

Suy giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động kém, tức là tuyến giáp không tiết đủ hormone tuyến giáp để duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Ở giai đoạn muộn, nó có thể gây mất vị giác và khứu giác, khiến bạn cảm thấy chán ăn, không còn cảm giác đói.

Các vấn đề về tuyến giảm có thể làm giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh: Đinh Tiên

Bệnh gan hoặc thận

Các bệnh mạn tính ảnh hưởng đến thận hoặc gan, bao gồm suy thận, viêm gan, xơ gan, có liên quan đến tình trạng giảm cảm giác thèm ăn, sụt cân, suy dinh dưỡng.

Gan tổn thương khiến khả năng khử độc và chuyển hóa thức ăn kém, dẫn đến tích tụ độc tố trong cơ thể. Các chất này tác động đến trung tâm điều hòa cảm giác thèm ăn ở não, làm mất hứng thú ăn uống. Bệnh càng nặng, cảm giác chán ăn càng tăng.

Trầm cảm

Căng thẳng ngắn hạn giải phóng các hormone như adrenaline, làm giảm cảm giác thèm ăn. Vấn đề tâm lý này còn gây ra những thay đổi trong các vùng não kiểm soát cảm giác đói, gây chán ăn kéo dài.

Để lấy lại cảm giác thèm ăn, bạn có thể ghi lại nhật ký ăn uống, từ đó hạn chế các món kích thích buồn nôn hoặc đầy hơi, ưu tiên món dễ tiêu, làm dịu hệ tiêu hóa. Thử những hương vị khác nhau, món ăn được bày biện đẹp góp phần kích thích vị giác. Ăn uống cùng gia đình, bạn bè cũng tạo hứng thú hơn với bữa cơm. Thay vì ăn ba bữa no, bạn có thể chia bữa ăn tháng 6-7 bữa nhỏ trong ngày để tăng cảm giác ngon miệng. Nên ưu tiên thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất thay vì calo rỗng.

Anh Chi (Theo Very Health Well)