Những bất thường cần lưu ý trong 3 tháng đầu thai kỳ

Những dấu hiệu nào bất thường trong 3 tháng đầu mà cháu cần lưu ý, kịp thời đi bệnh viện khi cần thiết thưa bác sĩ?

Cháu đang mang thai 10 tuần, bụng còn nhỏ nhưng lại thấy bắt đầu nặng nề, thường xuyên mệt mỏi. Cháu đang nghỉ làm ở nhà do dịch bệnh 2 tháng nay, chỉ ở trong nhà nên thấy rất tù túng, mất ngủ. Cháu chỉ khám ở phòng khám nhỏ nên hơi lo lúc đi khám, sợ lây bệnh (Phúc Khang)

Trả lời:

Bạn nên yên tâm vì thai đã vào buồng tử cung an toàn. Hiện tượng nặng nề, mệt mỏi xuất hiện có thể do bạn cảm thấy tù túng trong thời kỳ dịch bệnh không được ra ngoài nhưng cũng có thể do nghén vì cơ thể đang thích nghi dần với thai nhi. Bạn cần chú ý chế độ ăn uống, dinh dưỡng, chia nhỏ bữa ăn và ăn những đồ không nóng để đỡ ngửi thấy những mùi kích thích khiến cơ thể khó chịu. Bạn cũng nên tập những bài thể dục nhẹ nhàng tại nhà và bố trí ngủ nghỉ, sinh hoạt hợp lý. Thêm nữa, sự phối hợp, hỗ trợ, động viên của người chồng cũng như gia đình (nếu bạn ở cùng bố mẹ) sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Sau 3 tháng đầu, bạn sẽ cảm thấy tinh thần tốt hơn.

Về dấu hiệu bất thường trong 3 tháng đầu thai kỳ, thứ nhất, bạn cần chú ý nếu nôn nghén nặng (nôn nhiều, ăn vào không chịu được). Thứ hai, trong trường hợp xuất huyết trong 3 tháng đầu (dấu hiệu dọa sẩy thai hoặc dọa sẩy thai). Thứ ba, nếu bạn cảm thấy đau hai phần bên bẹn thì cũng nên quan tâm dù đó thường là dấu hiệu sinh lý bởi khi tử cung to lên, dây chằng dưới tử cung làm cho mình có cảm giác như vậy. Bạn nên tới bác sĩ thăm khám kịp thời nếu các dấu hiệu này ngày một tăng và kéo dài.

PGS. TS. BS. Lưu Thị Hồng

Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội