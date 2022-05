Nhu cầu tình dục của phụ nữ theo từng độ tuổi

Nhu cầu sinh lý của phụ nữ ở mỗi giai đoạn, độ tuổi có sự khác biệt do ảnh hưởng của nội tiết tố, yếu tố tâm lý, thể chất, lối sống.

Trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tình dục, Giới tính và Sinh sản Kinsey (Mỹ) cho thấy, phụ nữ 18-29 tuổi thường quan hệ tình dục trung bình khoảng 112 lần mỗi năm, 30-39 tuổi tần suất trung bình 86 lần mỗi năm. Độ tuổi 40-49 tuổi con số rơi vào khoảng 69 lần mỗi năm và trên 50 tuổi là 52 lần mỗi năm. Nội tiết tố chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tần suất tình dục của phái đẹp.

Phụ nữ tuổi 20

Độ tuổi là quãng thời gian tươi đẹp nhất của chị em khi sức khỏe, sắc đẹp và nhu cầu sinh lý đều ở trạng thái tốt nhất. Tiến sĩ Laura Berman, tác giả cuốn sách Loving Sex: The Book of Joy and Passion xuất bản năm 2011 giải thích: "Trong giai đoạn tuổi 20, các nội tiết tố, đặc biệt là progesterone, estrogen và testosterone, đều đang ở mức cao nhất".

Sự ổn định của các nội tiết tố giúp chị em có sức khỏe tràn đầy, làn da mịn màng, vóc dáng quyến rũ, ham muốn cao, khả năng thụ thai cũng dễ dàng. Phụ nữ giai đoạn này tuy có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng các chuyên gia đánh giá đây không phải là giai đoạn đạt đỉnh cao trong đời sống tình dục. Bởi lẽ ở lứa tuổi này họ chưa có kinh nghiệm. Do vậy, phụ nữ tuổi 20 tuy yêu đương nồng nhiệt nhưng lại ít "thăng hoa" cảm xúc.

Phụ nữ tuổi 20 tuy rạo rực ham muốn nhưng không phải là giai đoạn đỉnh cao của đời sống phòng the. Ảnh: Shutterstock

Phụ nữ 30-40 tuổi

Trong giai đoạn này, phụ nữ thường "thăng hoa" hơn trong chuyện tình dục, họ có kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên, giai đoạn sau tuổi 35, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều triệu chứng bất thường do nội tiết tố có chiều hướng suy giảm. Đây cũng là thời gian, phụ nữ thường chịu nhiều áp lực công việc, trách nhiệm gia đình, chăm sóc gia đình... nên dễ gây căng thẳng, mệt mỏi.

Phụ nữ 40-50 tuổi

Khi bước vào ngưỡng 40, chị em có thành công trong sự nghiệp, ít bị áp lực về tài chính hơn, con cái cũng đã trưởng thành nên thường thảnh thơi hơn, suy nghĩ nhiều hơn về tình dục. Thời kỳ này được ví von là "tuần trăng mật thứ 2" của người phụ nữ khi họ đã không còn gánh nặng trách nhiệm gia đình, có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Mặc dù vậy, không có nghĩa là sinh lý phụ nữ trong giai đoạn này sẽ tăng. Nguyên nhân là ở độ tuổi 40, phụ nữ thường bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Giai đoạn này thường kéo dài 5-10 năm trước khi bước vào giai đoạn mãn kinh (khi buồng trứng ngưng hoạt động hoàn toàn).

Từ 50 tuổi trở đi

Độ tuổi chị em đã bước vào giai đoạn mãn kinh, không còn hành kinh, kết thúc giai đoạn sinh sản. Do vậy, nhu cầu sinh lý nữ ở giai đoạn này bị tác động. Lúc này, chị em phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về thể chất nhiều nhất như khô âm đạo, bốc hỏa, tính tình thay đổi, rối loạn giấc ngủ, tăng cân nhanh... Thậm chí, những triệu chứng khó chịu còn triệt tiêu dần nhu cầu tình dục của chị em nếu không được cải thiện. Trong trường hợp, cơ thể gặp các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng sống cần tham vấn các bác sĩ về các loại thuốc, hoặc sản phẩm hỗ trợ, cách điều trị khác.

Giải pháp duy trì sức khỏe sinh lý nữ

Theo ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, theo thời gian, hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng suy yếu khiến bộ hormone nữ (progesterone, estrogen, testosterone...) trồi sụt thất thường. Vào thời điểm này, nồng độ của progesterone, estrogen hoặc trở nên thấp, hoặc cái thấp cái cao. Điều này khiến hàng loạt triệu chứng xuất hiện như: kinh nguyệt không đều, âm đạo bị khô teo và kích ứng, giao hợp đau, vùng xương chậu cũng teo hẹp lại nên hoạt động chăn gối càng khó khăn.

Trong khi đó, testosterone, hormone đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy ham muốn, tăng khoái cảm, cũng sụt giảm dần. Tất cả góp phần gây nên tình trạng chán "giao ban" ở phụ nữ. Trong khi đó, tình trạng sinh lý bất ổn ở phụ nữ có thể khiến mối quan hệ lứa đôi bị rạn nứt, hạnh phúc gia đình có nguy cơ lung lay.

Giữ tinh thần thoải mái, điều chỉnh lối sống lành mạnh là yếu tố góp phần duy trì nhu cầu sinh lý cho phái đẹp. Ảnh: Shutterstock

Chị em cần hiểu rằng suy giảm nhu cầu sinh lý do yếu tố do nội tiết tố có sự thay đổi, trồi sụt thất thường (giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh) cần có giải pháp tác động tận gốc, cải thiện hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng, giúp bộ 3 nội tiết tố estrogen, testosterone, progesterone tồn tại hài hòa trong cơ thể. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sinh lý phụ nữ.

Trong một số trường hợp nội tiết tố xuống thấp, bác sĩ sẽ chỉ định một số biện pháp như liệu pháp estrogen, liệu pháp thay thế hormone. Lưu ý, khi sử dụng các liệu pháp này, chị em cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, tránh những tác dụng phụ không mong muốn như: huyết khối, ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung.

Hiện nay, nhiều chị em vì nóng lòng cải thiện những bất ổn tùy tiện bổ sung estrogen đơn lẻ, không làm xét nghiệm cụ thể, sẽ có nguy cơ mất cân bằng các thành phần nội tiết trong cơ thể. Hơn nữa, khi bổ sung nội tiết tố từ bên ngoài vào một thời gian dài, cơ thể tưởng đã có đủ nội tiết tố cần thiết nên sẽ ngưng sản xuất hormone, đẩy tình trạng thiếu hụt nội tiết tố thêm trầm trọng.

Song song với các biện pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chị em có thể phòng ngừa từ sớm bằng cách sử dụng các tinh chất thiên nhiên có tác động vào hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng. Điều này giúp cơ thể tự sản sinh nội tiết tố theo nhu cầu của cơ thể như Lepidium Meyenii. Khi hệ trục hoạt động nhịp nhàng, ổn định sẽ cân chỉnh bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone và testosterone ổn định, cân đối trong cơ thể. Nhờ đó, các vấn đề bất ổn như khô âm đạo, suy giảm tình dục cũng được cải thiện.

Tình dục được xem là "chất keo" gắn kết, giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, tròn đầy hơn. Do vậy, hiểu rõ nhu cầu sinh lý ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi giúp chị em có cách nhìn thấu đáo, có giải pháp hiệu quả giúp cân bằng "chuyện ấy" khi đi qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Tuệ Diễm