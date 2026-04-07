Nhồi máu não ở tuổi 22

TP HCMVy, 22 tuổi, từng 4 lần phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh tím, nay mất ngủ, mệt mỏi, hụt hơi, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não.

Vy mắc bệnh tim bẩm sinh tím phức tạp, gồm không lỗ van động mạch phổi, thông liên thất, thông liên nhĩ, bất tương hợp nhĩ thất, thất đại động mạch và đảo ngược phủ tạng. Sau 4 ca mổ ở Thái Lan trong 4 năm đầu đời, tình trạng oxy trong máu được cải thiện nhưng không thể sửa chữa hoàn toàn khuyết tật tim. Sau mổ, Vy tái khám, uống thuốc loãng máu và điều trị suy tim đều đặn.

Gần đây, ở tuổi 22, Vy thường xuyên mất ngủ, dễ cáu gắt, mệt mỏi, hụt hơi, giảm khả năng gắng sức. BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ghi nhận chức năng tim (EF) còn 43%, chẩn đoán suy tim, giãn buồng tim phải. Các mạch máu thông nối sau những lần mổ trước hoạt động tốt, không bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Kết quả chụp MRI ghi nhận có nhồi máu não bán cấp vùng não thất bên trái, kèm một sẹo nhồi máu cũ vùng tiểu não, cho thấy cô bị đột quỵ hai lần.

Bác sĩ đổi phác đồ điều trị từ thuốc chống kết tập tiểu cầu sang thuốc kháng đông để phòng ngừa cục máu đông, tránh tái phát nhồi máu não.

"Đột quỵ nhồi máu não là biến chứng muộn có thể gặp sau phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tím", ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết. Ở trường hợp Vy, nguyên nhân chủ yếu do bất thường cấu trúc tim khiến máu lưu thông chậm. Người bệnh từng phẫu thuật nhiều lần nhưng không thể khôi phục hoàn toàn hoạt động và chức năng tim. Dòng máu chảy chậm lại, làm tăng nguy cơ đông máu, hình thành huyết khối. Bệnh nhân còn có nhiều lỗ thông trong tim nên huyết khối trôi đi dễ gây tắc mạch máu não dẫn đến đột quỵ, tắc mạch ngoại biên hoặc tắc mạch phổi gây nhồi máu phổi.

Bác sĩ Bình hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống, sinh hoạt sau khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Kiều khuyến cáo bệnh nhân sau phẫu thuật tim bẩm sinh cần được chăm sóc sức khỏe lâu dài để phát hiện sớm biến chứng muộn. Song song đó, người bệnh nên tuân thủ chế độ ăn tốt cho tim mạch, bao gồm nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, tránh thực phẩm nhiều muối, chất béo và đường để giảm tải trọng lên tim. Tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, đạp xe... để tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ hô hấp. Không thực hiện các hoạt động gắng sức và môn thể thao đối kháng. Người bệnh nên ngủ đủ giấc, duy trì tâm lý thoải mái, tránh stress, tuân thủ dùng thuốc và tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi