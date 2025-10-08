Nhồi máu cơ tim sau nửa năm đau ngực

TP HCMÔng Từ, 65 tuổi, đột nhiên đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, vào viện bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Ông Từ hút thuốc lá 50 năm, tập thể dục hàng ngày. Khoảng nửa năm qua ông thường có những cơn đau ngực kéo dài khoảng 10-15 phút, nghĩ bình thường nên không đi khám.

BS.CKI Vũ Đình Chánh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, cơn đau tim rõ rệt. Kết quả điện tâm đồ ghi nhận ông Từ có dấu hiệu nhồi máu cơ tim tối cấp.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin T độ nhạy cao (hs-Troponin T) đến 41,8 ng/L, gấp 3 lần bình thường. Troponin là một loại protein đặc hiệu của cơ tim, khi cơ tim bị tổn thương do nhồi máu, sẽ thoát ra máu và tăng cao, giúp xác định nhồi máu cơ tim cấp. Chỉ số NT-proBNP của bệnh nhân cũng tăng cao 589,6 pg/mL (bình thường ≤125 pg/mL) cho thấy tim đang chịu áp lực, có dấu hiệu suy tim hoặc quá tải tuần hoàn, thường đi kèm trong bối cảnh nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ chỉ định thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép, statin liều cao, theo dõi sát các biến chứng có thể xảy ra. Kết quả chụp mạch vành cho thấy hai nhánh động mạch vành trái bị tắc kèm huyết khối, một nhánh khác hẹp 30-40%. Bác sĩ quyết định can thiệp cấp cứu. BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, luồn ống thông qua động mạch quay tay phải, nong mạch, đặt hai stent phủ thuốc để khai thông dòng máu cho ông Từ.

Êkíp đặt stent cấp cứu một trường hợp nhồi máu cơ tim. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, chức năng bơm máu của tim đã cải thiện (EF khoảng 55-58%), ông Từ không còn đau ngực hay khó thở, được duy trì thuốc kháng đông, kháng tiểu cầu kép... Ông xuất viện sau một tuần điều trị, tái khám định kỳ.

Bác sĩ Dương khuyến cáo bệnh nhân cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngưng thuốc, nên thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá để kiểm soát mỡ máu, huyết áp, phòng ngừa biến cố tim mạch.

Những cơn đau ngực kéo dài nhiều tháng, đặc biệt xuất hiện khi gắng sức như đạp xe, leo cầu thang... là dấu hiệu cảnh báo bệnh mạch vành tiềm ẩn. Nếu dấu hiệu đau ngực lặp lại, nhất là khi vận động, người bệnh nên khám chuyên khoa tim mạch sớm. Khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, kèm vã mồ hôi, khó thở, người bệnh cần dừng mọi hoạt động, gọi cấp cứu 115 để được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, khoảng 19,8 triệu người năm 2022, chiếm 32% số ca tử vong, trong đó 85% do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Các yếu tố nguy cơ chính gồm chế độ ăn thiếu lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, lạm dụng rượu, dẫn tới tăng huyết áp, đường huyết, mỡ máu, béo phì.

Bệnh diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi xảy ra nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ biểu hiện bằng đau ngực, khó thở, buồn nôn hoặc yếu liệt nửa người, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng. Để phòng ngừa, mỗi người cần thay đổi lối sống, kiểm soát bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu...

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi