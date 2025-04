Nhồi máu cơ tim do tắc nhánh mạch vành

TP HCMÔng Lực, 67 tuổi, đau ngực do tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Ông Lực đau ngực khoảng 15 phút kèm vã mồ hôi khi đang đi bộ, cơn đau giảm dần lúc nghỉ ngơi. Hôm sau ông lại bị đau ngực, vào Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cấp cứu.

Ngày 16/4, BS.CKI Hồng Văn In, Trưởng đơn vị Cấp cứu, cho biết trường hợp này có thể bỏ sót do điện tâm đồ (ECG) không ghi nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim rõ rệt. Men tim tăng cao 338 ng/L, trong khi bình thường dưới 14 ng/L, cho thấy cơ tim bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, một biểu hiện của nhồi máu cơ tim cấp, diễn tiến nhanh. "Nếu phát hiện muộn 1-2 tiếng, bệnh nhân có thể ngưng tim", bác sĩ In chẩn đoán, cùng êkíp kích hoạt chế độ khẩn chuyển người bệnh về Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị.

ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cùng êkíp đánh giá đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp cần được tái thông mạch máu ngay bởi bị tắc hoàn toàn nhánh động mạch mũ. Triệu chứng nhồi máu cơ tim do tắc nhánh động mạch mũ thường gặp là cơn đau ngực thoáng qua khoảng 15-30 phút, sau đó giảm. Êkíp đặt stent tái thông mạch vành trong 30 phút, dòng máu nuôi tim thông thoáng trở lại.

Êkíp bác sĩ can thiệp đặt stent cho người bệnh. Ảnh: Ngọc Châu

Ông Lực giảm đau ngực, khó thở, được theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu (ICU) 24 giờ. Chức năng tim tốt, không bị suy tim sau nhồi máu cơ tim. 5 ngày sau, ông hết đau ngực, hết khó thở, xuất viện và tái khám theo lịch hẹn. Bác sĩ chỉ định thuốc kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân, ngăn ngừa tình trạng hình thành cục máu đông, gây tái hẹp sau này.

Các bác sĩ đánh giá thành công của ca can thiệp đến từ nhiều yếu tố bao gồm phân loại, nhận định sớm tình trạng nhồi máu cơ tim ngay khi bệnh nhân nhập viện, trang thiết bị hiện đại. Điều này giúp giảm thời gian cấp cứu, hạn chế tối đa di chứng tim mạch cho người bệnh.

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cơ tim bị thiếu máu nuôi, dẫn đến hoại tử do mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột bởi cục máu đông trong lòng mạch. Nguyên nhân chủ yếu do mảng xơ vữa trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ. Các tế bào máu gồm tiểu cầu và hồng cầu bám vào, tạo thành huyết khối gây bít tắc lòng mạch, ngưng cấp máu nuôi cơ tim phía xa. Nếu lưu lượng máu không được phục hồi nhanh chóng, cơn nhồi máu cơ tim cấp gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn và tử vong. Tình trạng này thường xuất hiện dấu hiệu như cơn đau thắt ngực, nặng ngực, khó thở, mệt, hồi hộp, vã mồ hôi... Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh bao gồm trên 50 tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, mắc bệnh tim...

Bác sĩ khuyến nghị mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, tầm soát sức khỏe tim mạch định kỳ mỗi 6 tháng. Nếu có biểu hiện đau ngực kéo dài trên 15 phút hoặc đau lan ra cổ, cằm, vai, cánh tay hoặc lưng, ngất xỉu... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để can thiệp, xử trí kịp thời.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi