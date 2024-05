Nhịp tim thất thường bởi mạch vành vôi hóa nặng

TP HCMÔng Phát, 86 tuổi, mạch vành phải bị mảng xơ vữa bít tắc gần hết gây loạn nhịp tim, có lúc tụt sâu có khi vọt cao quá mức.

Ngày 7/5, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh bị nhồi máu cơ tim nhưng có lúc nhịp tim tụt xuống 29 lần mỗi phút, có khi vọt lên 99 lần mỗi phút (bình thường 60-100 nhịp mỗi phút). Hệ mạch vành vôi hóa nặng, mạch vành phải hẹp 99% do mảng xơ vữa lấp đầy.

Bác sĩ nghi ngờ đây là thủ phạm gây nhịp tim chậm, block nhĩ thất độ 2 (nặng nhất là độ 3) khiến bệnh nhân đau ngực suốt một tuần qua. Block nhĩ thất khiến xung động dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống tâm thất bị gián đoạn một phần hoặc hoàn toàn. Kết quả là tim không hoạt động tốt, có thể đập chậm hoặc lỡ nhịp. Trường hợp nghiêm trọng, block nhĩ thất khiến lưu lượng máu đến toàn bộ cơ thể suy giảm.

Người bệnh cần can thiệp gấp để tái thông dòng chảy, cải thiện nhịp tim, ngăn ngừa nguy cơ ngưng tim đột ngột.

Động mạch vành phải hẹp từ đoạn gần đến đoạn xa gây giới hạn dòng chảy (hình A) và sau khi được đặt stent tái thông (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch, cho hay với những trường hợp mạch máu vôi hóa rất nặng (vôi hóa trên CT là 4.900 điểm) như ông Phát cần làm sạch mảng vôi hóa khi đưa stent vào lòng mạch. Nếu không làm sạch stent dễ tuột ra khỏi bóng. Dù stent không tuột thì cũng không nở trọn vẹn, tạo huyết khối trong stent hoặc tái hẹp sau can thiệp.

Ê kíp quyết định sử dụng mũi khoan kim cương Rotablator đường kính 1,5 mm, tốc độ 180.000 vòng mỗi phút tán mịn mảng xơ vữa. Kỹ thuật này giúp giảm hẹp khít lòng mạch, tạo điều kiện cho quá trình nong mạch đặt stent.

Sau 15 phút khoan cắt, lòng mạch được dọn sạch vật cản, bác sĩ nong bóng và đặt stent kích thước 3,5 mm, nong lên với bóng 4 mm) vào đoạn mạch hẹp khít. Sau can thiệp, mạch vành phải của người bệnh được nong tối ưu, không hẹp nghẽn gây thiếu máu cơ tim. Stent nở tốt, áp sát thành mạch, giảm tối đa nguy cơ tái hẹp.

Ông Phát hết đau nặng ngực, nhịp tim ổn định ở mức 55-60 lần một phút. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị block nhĩ thất bằng thuốc nhằm kiểm soát bệnh, tránh biến chứng, xuất viện sau hai ngày.

Các bác sĩ chuẩn bị can thiệp tái thông mạch vành phải vôi hóa nặng, cải thiện tình trạng block nhĩ thất cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Nguyên nhân phổ biến nhất gây block nhĩ thất là xơ hóa, thoái hóa tự nhiên của đường dẫn truyền và do thiếu máu cơ tim. Tùy thuộc mức độ bệnh, bác sĩ chọn phương pháp điều trị phù hợp. Trường hợp block nhĩ thất độ một thường không cần điều trị. Nếu bệnh ở cấp độ 2 hoặc 3, bệnh nhân có thể cấy máy tạo nhịp tim tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị block nhĩ thất bao gồm tuổi tác, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, ít vận động, thừa cân béo phì, hút thuốc lá, bệnh động mạch ngoại biên, bệnh thận mạn... Như ông Phát mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường và tăng huyết áp lâu năm, bệnh thận mạn giai đoạn 3, mạch máu ngoại biên.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ Long khuyến cáo duy trì chế độ ăn khoa học, hoạt động thể chất thường xuyên, ngủ đủ giấc (7-9 giờ mỗi đêm), giảm căng thẳng, hạn chế rượu bia, tránh hút thuốc, giữ cân nặng ổn định.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi