Nhịp tim người đàn ông bằng 1/3 người khỏe mạnh

Hà NộiÔng Chí, 68 tuổi, bị block nhĩ thất kèm suy tim nặng, nhịp tim khoảng 25-30 lần/phút, được bác sĩ đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Ông Chí xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, thỉnh thoảng ngất từ lúc 15 tuổi. Khoảng 10 năm trước, ông được chẩn đoán block nhĩ thất cấp 3 - rối loạn dẫn truyền khiến nhịp tim chậm kéo dài, chỉ định điều trị nội khoa, đặt máy tạo nhịp nhưng trì hoãn.

ThS.BS Phùng Văn Thao, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhịp tim của người bệnh chỉ còn khoảng 25-30 lần/phút, chỉ bằng khoảng một phần ba so với người bình thường. Tình trạng này kéo dài khiến tim không đủ khả năng bơm máu nuôi cơ thể, khiến cơ tim xơ hóa, suy tim tiến triển, suy giảm chức năng gan.

Bác sĩ Thao cho rằng ông Chí có thể sống chung với tình trạng nhịp tim chậm suốt hơn 50 năm nhờ cơ thể dần thích nghi. Khi nhịp tim giảm, lượng máu tim bơm ra ít, song cơ thể bù trừ bằng cách tim co bóp mạnh hơn, mạch máu co lại để duy trì huyết áp.

Êkíp can thiệp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh được chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn để nhịp tim ở mức an toàn. Êkíp sử dụng phương pháp tạo nhịp bó nhánh trái nhằm giúp tim co bóp đồng bộ, giảm nguy cơ suy tim lâu dài.

Sau can thiệp, ông Chí giảm mệt, hết khó thở, có thể ngồi dậy nói chuyện bình thường, xuất viện sau một tuần.

Bác sĩ Thao thăm khám cho ông Chí. Ảnh: Bệnh Viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thao, nhịp tim chậm có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào. Nguyên nhân do vấn đề dẫn truyền trong tim, bệnh cơ tim, rối loạn nội tiết, thuốc hay lối sống thể lực cao (vận động viên, tập luyện cường độ mạnh), một số trường hợp ít gặp liên quan tới rối loạn di truyền.

Ở giai đoạn đầu, triệu chứng bệnh thường mơ hồ và dễ bỏ qua. Khi nhịp tim quá chậm kéo dài dẫn đến mệt, khó thở, ngất, suy tim hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm. Những người có các dấu hiệu bất thường này nên đến chuyên khoa tim mạch khám để chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Ly Nguyễn