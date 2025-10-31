Nhịp tim chàng trai nhanh gấp đôi bình thường do béo phì

TP HCMTuấn Anh, 21 tuổi, nặng 110 kg, thở mệt, khám sức khỏe phát hiện nhịp tim nhanh bất thường do béo phì.

Nhịp tim nhanh của Tuấn Anh 120-125 lần/phút lúc nghỉ ngơi (bình thường 60-100 lần/phút) khi khám sức khỏe 4 tháng trước. Đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra lại, kết quả cho thấy nhịp tim nhanh của Tuấn Anh chưa phải bệnh lý, cần theo dõi.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường cho biết Tuấn Anh có chỉ số BMI 35, béo phì độ nặng nhất có thể là nguyên nhân chính khiến nhịp tim tăng cao. Béo phì còn là yếu tố gây huyết áp cao trên 140/90 mmHg, gan nhiễm mỡ độ ba, mỡ trong máu, tăng axit uric.

Béo phì và mỡ nội tạng vượt gấp đôi ngưỡng an toàn của người bệnh khiến tim phải co bóp mạnh và làm việc nhiều hơn để cung cấp máu cho cơ thể, theo bác sĩ Hoàng. Khi đó, cấu trúc và chức năng tim có thể bị thay đổi, gây tổn thương hệ thống dẫn truyền điện của tim dẫn đến rối loạn nhịp tim. Béo phì còn gây viêm mạn tính, ảnh hưởng đến mô tim và hệ thần kinh giao cảm.

Bác sĩ Hoàng tư vấn cho mẹ con Tuấn Anh về lộ trình giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hoàng cho hay nhịp tim nhanh bất thường có thể dẫn đến hụt hơi, đau tức lồng ngực, chóng mặt, cảm giác lâng lâng nhưng nhiều người không biểu hiện triệu chứng. Nhịp tim nhanh không được kiểm soát làm tăng nguy cơ suy tim, ngất xỉu, đột tử.

Bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân kết hợp sử dụng thuốc, thay đổi chế độ dinh dưỡng và vận động, mục tiêu người bệnh cần đạt được là giảm 15-18 kg.

Từ ngày bắt đầu điều trị, Tuấn Anh tăng cường các hoạt động như dọn dẹp nhà cửa sau khi đi học về thay vì chơi game, xem tivi như trước. Cả nhà dành 1-2 tiếng mỗi ngày đi bộ và chơi cầu lông. Một tuần đầu điều trị, Tuấn Anh chưa quen nên đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chán nản và nghỉ tập. May mắn, được người thân đồng hành động viên giúp cậu kiên trì vận động đều đặn hơn.

Tháng đầu Tuấn Anh giảm 8 kg, được điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện theo lộ trình, sau 4 tháng giảm 18 kg.

Tuấn Anh giảm 18 kg sau 4 tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau giảm cân, xét nghiệm cho thấy các chỉ số gan nhiễm mỡ, mỡ máu, axit uric của Tuấn Anh về gần giới hạn bình thường, chỉ số huyết áp cũng ổn định ở mức 120/80 mmHg. Tình trạng nhịp tim nhanh, thở mệt cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Hoàng cho hay mỗi đơn vị BMI tăng thêm sẽ làm tăng nguy cơ suy tim 5-7%, người có mỡ nội tạng cao có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao nhất. Béo phì nội tạng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ tim bao gồm phì đại tế bào cơ tim, xơ hóa cơ tim, hoạt hóa chế độ viêm, tăng thể tích tuần hoàn, tăng tải lên cơ tim... Giảm 5-10% tổng trọng lượng cơ thể hỗ trợ giảm nguy cơ suy tim cũng như tái phát rung nhĩ.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã thay đổi